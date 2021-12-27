https://ria.ru/20211227/vertolet-1765718717.html

Вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, до сих пор не нашли

Вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, до сих пор не нашли - РИА Новости, 27.12.2021

Вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, до сих пор не нашли

Вертолёт, совершивший жёсткую посадку в Удмуртии, до сих пор не найден, его ищут воздушным и наземным способом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T19:28

2021-12-27T19:28

2021-12-27T19:28

происшествия

удмуртская республика (удмуртия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ми-8

россия

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УФА, 27 дек - РИА Новости. Вертолёт, совершивший жёсткую посадку в Удмуртии, до сих пор не найден, его ищут воздушным и наземным способом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.Сообщение от пилота о жёсткой посадке в Увинском районе Удмуртии поступило в 14.15 мск. На выручку из Перми вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой, сообщили в Росавиации. Температура воздуха в районе посадки воздушного судна около минус 13 градусов.В ведомстве отметили, что в аварийно-спасательных работах участвует наземная группировка МЧС России на технике повышенной проходимости, в том числе снегоходах. Поиск с воздуха ведут Ми-8 с парашютно-десантной группой и беспилотные авиационные системы МЧС."Поисковые работы также проводят подразделения поисково-спасательной службы Удмуртии, ведомственной пожарной охраны УФСИН, МВД, Росгвардии, региональных минприроды и минздрава, органы местного самоуправления, добровольцы", - рассказали в пресс-службе.По их данным, всего в спасательную операцию привлечено 107 человек и 36 единиц техники, семь снегоходов.

https://ria.ru/20211227/proverka-1765690932.html

https://ria.ru/20211214/vertolet-1763613897.html

удмуртская республика (удмуртия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, удмуртская республика (удмуртия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8, россия