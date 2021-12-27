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Вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, до сих пор не нашли
Вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, до сих пор не нашли - РИА Новости, 27.12.2021
Вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, до сих пор не нашли
Вертолёт, совершивший жёсткую посадку в Удмуртии, до сих пор не найден, его ищут воздушным и наземным способом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T19:28
2021-12-27T19:28
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-8
россия
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УФА, 27 дек - РИА Новости. Вертолёт, совершивший жёсткую посадку в Удмуртии, до сих пор не найден, его ищут воздушным и наземным способом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.Сообщение от пилота о жёсткой посадке в Увинском районе Удмуртии поступило в 14.15 мск. На выручку из Перми вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой, сообщили в Росавиации. Температура воздуха в районе посадки воздушного судна около минус 13 градусов.В ведомстве отметили, что в аварийно-спасательных работах участвует наземная группировка МЧС России на технике повышенной проходимости, в том числе снегоходах. Поиск с воздуха ведут Ми-8 с парашютно-десантной группой и беспилотные авиационные системы МЧС."Поисковые работы также проводят подразделения поисково-спасательной службы Удмуртии, ведомственной пожарной охраны УФСИН, МВД, Росгвардии, региональных минприроды и минздрава, органы местного самоуправления, добровольцы", - рассказали в пресс-службе.По их данным, всего в спасательную операцию привлечено 107 человек и 36 единиц техники, семь снегоходов.
https://ria.ru/20211227/proverka-1765690932.html
https://ria.ru/20211214/vertolet-1763613897.html
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, удмуртская республика (удмуртия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8, россия
19:28 27.12.2021
 
Вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, до сих пор не нашли

Вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, до сих пор не удалось найти

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМногоцелевой вертолет Ми-2
Многоцелевой вертолет Ми-2 - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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УФА, 27 дек - РИА Новости. Вертолёт, совершивший жёсткую посадку в Удмуртии, до сих пор не найден, его ищут воздушным и наземным способом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Сообщение от пилота о жёсткой посадке в Увинском районе Удмуртии поступило в 14.15 мск. На выручку из Перми вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой, сообщили в Росавиации. Температура воздуха в районе посадки воздушного судна около минус 13 градусов.
"На данный момент поиск вертолета и экипажа не дал результатов. В районе места происшествия развернут штаб поиска и пункт управления руководителя гражданской обороны Удмуртии и председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в аварийно-спасательных работах участвует наземная группировка МЧС России на технике повышенной проходимости, в том числе снегоходах. Поиск с воздуха ведут Ми-8 с парашютно-десантной группой и беспилотные авиационные системы МЧС.
Вертолет МИ-2 - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
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"Поисковые работы также проводят подразделения поисково-спасательной службы Удмуртии, ведомственной пожарной охраны УФСИН, МВД, Росгвардии, региональных минприроды и минздрава, органы местного самоуправления, добровольцы", - рассказали в пресс-службе.
По их данным, всего в спасательную операцию привлечено 107 человек и 36 единиц техники, семь снегоходов.
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ПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ми-8Россия
 
 
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