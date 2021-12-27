Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211227/valyuty-1765509296.html
Аналитик назвал валюты-аутсайдеры этого года
Аналитик назвал валюты-аутсайдеры этого года - РИА Новости, 27.12.2021
Аналитик назвал валюты-аутсайдеры этого года
Такие валюты, как кубинское песо, ливийский динар и турецкая лира по праву могут быть названы валютами-аутсайдерами уходящего года, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T02:15
2021-12-27T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
сша
открытие холдинг
россия
михаил шульгин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103521/68/1035216836_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_ee57e2f17bd6ba157072a097b2dc4929.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Такие валюты, как кубинское песо, ливийский динар и турецкая лира по праву могут быть названы валютами-аутсайдерами уходящего года, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.Так, кубинское песо за год подешевело к доллару на 96 процентов, и это худший результат среди 146 валют, которые отслеживает агентство Bloomberg. Экономика Кубы продолжает стагнировать как из-за пандемии COVID-19, так и из-за многочисленных ограничений со стороны США. Стана также страдает из-за высокого уровня инфляции: согласно официальным данным, за десять месяцев 2021 года она составила 60 процентовТакже в списке аутсайдеров ливийский динар, который подешевел к доллару за год на 71 процент. Нестабильная ситуация в стране и проблемы с формированием единой политической системы продолжают оказывать давление на экономику страны.Еще один аутсайдер, турецкая лира, обесценилась к доллару в 2021 году на 49 процентов. Причины такой динамики эксперт видит в необычной денежно-кредитной политике страны, которая продолжает снижать ключевую ставку при высокой инфляции."Причиной снижения курса лиры является неортодоксальная денежно-кредитная политика в Турции, которая осуществляется под сильным давлением президента страны. Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что побороть инфляцию (CPI в ноябре вырос до 21,3 процента) наилучшим образом можно, снижая процентные ставки, а не повышая их, как делают остальные", — заключил Шульгин.
https://ria.ru/20211221/dollar-1764634483.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103521/68/1035216836_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_cedb6a98f006994cd4a888e147f48499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, доллар, сша, открытие холдинг, россия, михаил шульгин
02:15 27.12.2021
 
Аналитик назвал валюты-аутсайдеры этого года

Аналитик Шульгин: кубинское песо, ливийский динар и турецкая лира —аутсайдеры 2021 года

© Fotolia / Hayati KayhanТурецкая лира
Турецкая лира - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Fotolia / Hayati Kayhan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Такие валюты, как кубинское песо, ливийский динар и турецкая лира по праву могут быть названы валютами-аутсайдерами уходящего года, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
Так, кубинское песо за год подешевело к доллару на 96 процентов, и это худший результат среди 146 валют, которые отслеживает агентство Bloomberg. Экономика Кубы продолжает стагнировать как из-за пандемии COVID-19, так и из-за многочисленных ограничений со стороны США. Стана также страдает из-за высокого уровня инфляции: согласно официальным данным, за десять месяцев 2021 года она составила 60 процентов
Также в списке аутсайдеров ливийский динар, который подешевел к доллару за год на 71 процент. Нестабильная ситуация в стране и проблемы с формированием единой политической системы продолжают оказывать давление на экономику страны.
Еще один аутсайдер, турецкая лира, обесценилась к доллару в 2021 году на 49 процентов. Причины такой динамики эксперт видит в необычной денежно-кредитной политике страны, которая продолжает снижать ключевую ставку при высокой инфляции.
"Причиной снижения курса лиры является неортодоксальная денежно-кредитная политика в Турции, которая осуществляется под сильным давлением президента страны. Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что побороть инфляцию (CPI в ноябре вырос до 21,3 процента) наилучшим образом можно, снижая процентные ставки, а не повышая их, как делают остальные", — заключил Шульгин.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 01:11
Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаДолларСШАОткрытие ХолдингРоссияМихаил Шульгин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУ
02:15Эксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всех
02:15Врач рассказал, чем опасен морозный воздух
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
Лента новостейМолния
Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУЭксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всехВрач рассказал, чем опасен морозный воздухНа Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для Молдавии