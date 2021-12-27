https://ria.ru/20211227/valyuty-1765509296.html

Аналитик назвал валюты-аутсайдеры этого года

Аналитик назвал валюты-аутсайдеры этого года - РИА Новости, 27.12.2021

Аналитик назвал валюты-аутсайдеры этого года

Такие валюты, как кубинское песо, ливийский динар и турецкая лира по праву могут быть названы валютами-аутсайдерами уходящего года, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T02:15

2021-12-27T02:15

2021-12-27T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

сша

открытие холдинг

россия

михаил шульгин

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Такие валюты, как кубинское песо, ливийский динар и турецкая лира по праву могут быть названы валютами-аутсайдерами уходящего года, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.Так, кубинское песо за год подешевело к доллару на 96 процентов, и это худший результат среди 146 валют, которые отслеживает агентство Bloomberg. Экономика Кубы продолжает стагнировать как из-за пандемии COVID-19, так и из-за многочисленных ограничений со стороны США. Стана также страдает из-за высокого уровня инфляции: согласно официальным данным, за десять месяцев 2021 года она составила 60 процентовТакже в списке аутсайдеров ливийский динар, который подешевел к доллару за год на 71 процент. Нестабильная ситуация в стране и проблемы с формированием единой политической системы продолжают оказывать давление на экономику страны.Еще один аутсайдер, турецкая лира, обесценилась к доллару в 2021 году на 49 процентов. Причины такой динамики эксперт видит в необычной денежно-кредитной политике страны, которая продолжает снижать ключевую ставку при высокой инфляции."Причиной снижения курса лиры является неортодоксальная денежно-кредитная политика в Турции, которая осуществляется под сильным давлением президента страны. Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что побороть инфляцию (CPI в ноябре вырос до 21,3 процента) наилучшим образом можно, снижая процентные ставки, а не повышая их, как делают остальные", — заключил Шульгин.

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экономика, доллар, сша, открытие холдинг, россия, михаил шульгин