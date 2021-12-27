https://ria.ru/20211227/vaktsinatsiya-1765683212.html

Премьер Бельгии, выступавший против обязательной вакцинации, передумал

Премьер Бельгии, выступавший против обязательной вакцинации, передумал - РИА Новости, 27.12.2021

Премьер Бельгии, выступавший против обязательной вакцинации, передумал

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, ранее выступавший категорически против обязательной вакцинации от COVID-19, предложил рассмотреть этот вопрос из-за... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T16:15

2021-12-27T16:15

2021-12-27T16:15

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

бельгия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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БРЮССЕЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, ранее выступавший категорически против обязательной вакцинации от COVID-19, предложил рассмотреть этот вопрос из-за ситуации в реанимациях, куда гораздо чаще попадают невакцинированные пациенты.По его словам, штамм "омикрон", который уже стал доминирующим в Бельгии, не последний, поэтому необходимо готовиться к новым волнам коронавируса.В этой связи премьер-министр также рассказал о необходимости увеличить количество мест в реанимациях, сделать акцент на таких мерах по предотвращению распространения вируса, как улучшение вентиляции в помещениях, развивать центры вакцинации и тестирования, чтобы снизить нагрузку на врачей, а также разработать систему эффективной оценки эпидемиологической ситуации.Ранее де Кроо, называл обязательную вакцинацию "плохой идеей" и предлагал действовать исключительно убеждением.В Бельгии полностью вакцинированы 76% всего населения, включая детей. В ряде регионов страны уровень вакцинированных среди взрослого населения превышает 90%.В настоящее время в больницы Бельгии с коронавирусом ежедневно попадает в среднем 158 человек, этот показатель за неделю снизился на 17%.

https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765622247.html

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в мире, вакцинация, бельгия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса