https://ria.ru/20211227/vaktsinatsiya-1765683212.html
Премьер Бельгии, выступавший против обязательной вакцинации, передумал
Премьер Бельгии, выступавший против обязательной вакцинации, передумал - РИА Новости, 27.12.2021
Премьер Бельгии, выступавший против обязательной вакцинации, передумал
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, ранее выступавший категорически против обязательной вакцинации от COVID-19, предложил рассмотреть этот вопрос из-за... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:15
2021-12-27T16:15
2021-12-27T16:15
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
бельгия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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БРЮССЕЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, ранее выступавший категорически против обязательной вакцинации от COVID-19, предложил рассмотреть этот вопрос из-за ситуации в реанимациях, куда гораздо чаще попадают невакцинированные пациенты.По его словам, штамм "омикрон", который уже стал доминирующим в Бельгии, не последний, поэтому необходимо готовиться к новым волнам коронавируса.В этой связи премьер-министр также рассказал о необходимости увеличить количество мест в реанимациях, сделать акцент на таких мерах по предотвращению распространения вируса, как улучшение вентиляции в помещениях, развивать центры вакцинации и тестирования, чтобы снизить нагрузку на врачей, а также разработать систему эффективной оценки эпидемиологической ситуации.Ранее де Кроо, называл обязательную вакцинацию "плохой идеей" и предлагал действовать исключительно убеждением.В Бельгии полностью вакцинированы 76% всего населения, включая детей. В ряде регионов страны уровень вакцинированных среди взрослого населения превышает 90%.В настоящее время в больницы Бельгии с коронавирусом ежедневно попадает в среднем 158 человек, этот показатель за неделю снизился на 17%.
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в мире, вакцинация, бельгия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Премьер Бельгии, выступавший против обязательной вакцинации, передумал
Премьер Бельгии де Кроо, выступавший против обязательной вакцинации от COVID-19, передумал
БРЮССЕЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, ранее выступавший категорически против обязательной вакцинации от COVID-19, предложил рассмотреть этот вопрос из-за ситуации в реанимациях, куда гораздо чаще попадают невакцинированные пациенты.
"Вы прививаетесь не только ради вашего собственного здоровья, но также и ради здоровья других… Я больше верю в убеждение, нежели в принуждение, но когда мы видим, что невакцинированных в реанимациях в пять раз больше, чем вакцинированных, то мы не можем больше обходить этот вопрос стороной. Цель очевидна: все должны быть вакцинированы. Если обязательная вакцинация может помочь, то я хотел бы это рассмотреть", - сказал де Кроо в интервью бельгийскому изданию De Zondag
.
По его словам, штамм "омикрон
", который уже стал доминирующим в Бельгии
, не последний, поэтому необходимо готовиться к новым волнам коронавируса.
В этой связи премьер-министр также рассказал о необходимости увеличить количество мест в реанимациях, сделать акцент на таких мерах по предотвращению распространения вируса, как улучшение вентиляции в помещениях, развивать центры вакцинации и тестирования, чтобы снизить нагрузку на врачей, а также разработать систему эффективной оценки эпидемиологической ситуации.
Ранее де Кроо, называл обязательную вакцинацию "плохой идеей" и предлагал действовать исключительно убеждением.
В Бельгии полностью вакцинированы 76% всего населения, включая детей. В ряде регионов страны уровень вакцинированных среди взрослого населения превышает 90%.
В настоящее время в больницы Бельгии с коронавирусом ежедневно попадает в среднем 158 человек, этот показатель за неделю снизился на 17%.