https://ria.ru/20211227/ukraina-1765712498.html

Запад спровоцировал кризис на Украине, заявили в Минобороны

Запад спровоцировал кризис на Украине, заявили в Минобороны - РИА Новости, 27.12.2021

Запад спровоцировал кризис на Украине, заявили в Минобороны

Запад сам спровоцировал кризис на Украине, из-за которого НАТО прекратила взаимодействие с Россией, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T18:49

2021-12-27T18:49

2021-12-27T18:49

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Запад сам спровоцировал кризис на Украине, из-за которого НАТО прекратила взаимодействие с Россией, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин."Решением совета альянса от 1 апреля 2014 года вновь было прекращено любое взаимодействие с Россией. В качестве предлога наши западные партнёры использовали события на Украине, которые были спровоцированы самим Западом", - сказал Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.По его словам, "именно Соединённые Штаты Америки и их союзники поддержали государственный кровавый переворот в стране, признали новую администрацию, пришедшую к власти незаконным путем при поддержке Запада".

https://ria.ru/20211227/nato-1765711781.html

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