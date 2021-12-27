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https://ria.ru/20211227/ukraina-1765663834.html
Украина больше не верит в способность Запада противостоять России
На Украине признали неспособность Запада дать отпор России - РИА Новости, 27.12.2021
Украина больше не верит в способность Запада противостоять России
Запад не в состоянии противостоять российскому "напору" ни в военном, ни в экономическом плане. Об этом в эфире телеканала "Наш" рассказал директор украинского... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:23
2021-12-27T16:50
в мире
украина
джо байден
ангела меркель
нато
руслан бортник
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Запад не в состоянии противостоять российскому "напору" ни в военном, ни в экономическом плане. Об этом в эфире телеканала "Наш" рассказал директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.По мнению специалиста, приход к власти в США Джо Байдена и уход Ангелы Меркель с политической арены ослабили Запад, который к настоящему моменту испробовал все возможные способы воздействия на Москву.Что касается возможности отключения России от международной системы SWIFT, то эксперт считает, что этот шаг скорее ударит по миллиардам западных инвестиций.Основная задача Украины заключается в том, чтобы не превратиться в площадку для боевых действий, ответил Бортник.Наилучшим вариантом, по его словам, был бы внеблоковый статус, в противном случае страна всегда будет находиться на линии фронта и рисковать миллионами человеческих жизней.В последнее время Киев и западные СМИ регулярно заявляют, что Россия готовит "нападение" на Украину. В Кремле считают, что подобные выпады используются в качестве предлога для размещения у границ большего количества военной техники и сил НАТО.
https://ria.ru/20211227/ukraina-1765551992.html
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в мире, украина, джо байден, ангела меркель, нато, руслан бортник, россия
14:23 27.12.2021 (обновлено: 16:50 27.12.2021)
 
На Украине признали неспособность Запада дать отпор России

Политолог Бортник: после прихода к власти Байдена Запад утратил рычаги давления на Россию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Запад не в состоянии противостоять российскому "напору" ни в военном, ни в экономическом плане. Об этом в эфире телеканала "Наш" рассказал директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
По мнению специалиста, приход к власти в США Джо Байдена и уход Ангелы Меркель с политической арены ослабили Запад, который к настоящему моменту испробовал все возможные способы воздействия на Москву.

"В военном плане России они мало что могут противопоставить, особенно в Европе. А в дипломатическом и экономическом плане режим санкций практически себя исчерпал", — пояснил он.

Что касается возможности отключения России от международной системы SWIFT, то эксперт считает, что этот шаг скорее ударит по миллиардам западных инвестиций.
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Основная задача Украины заключается в том, чтобы не превратиться в площадку для боевых действий, ответил Бортник.

"<…> Украинские политики должны быстро найти компромиссные модели, предложить что-то такое, что было бы интересно и России, и западным партнерам, и частично учитывало наши интересы", — считает политолог.

Наилучшим вариантом, по его словам, был бы внеблоковый статус, в противном случае страна всегда будет находиться на линии фронта и рисковать миллионами человеческих жизней.
В последнее время Киев и западные СМИ регулярно заявляют, что Россия готовит "нападение" на Украину. В Кремле считают, что подобные выпады используются в качестве предлога для размещения у границ большего количества военной техники и сил НАТО.
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В миреУкраинаДжо БайденАнгела МеркельНАТОРуслан БортникРоссия
 
 
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