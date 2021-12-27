Украина больше не верит в способность Запада противостоять России

14:23 27.12.2021 (обновлено: 16:50 27.12.2021)
На Украине признали неспособность Запада дать отпор России
Политолог Бортник: после прихода к власти Байдена Запад утратил рычаги давления на Россию
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Запад не в состоянии противостоять российскому "напору" ни в военном, ни в экономическом плане. Об этом в эфире телеканала "Наш" рассказал директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
По мнению специалиста, приход к власти в США Джо Байдена и уход Ангелы Меркель с политической арены ослабили Запад, который к настоящему моменту испробовал все возможные способы воздействия на Москву.
"В военном плане России они мало что могут противопоставить, особенно в Европе. А в дипломатическом и экономическом плане режим санкций практически себя исчерпал", — пояснил он.
Что касается возможности отключения России от международной системы SWIFT, то эксперт считает, что этот шаг скорее ударит по миллиардам западных инвестиций.
Основная задача Украины заключается в том, чтобы не превратиться в площадку для боевых действий, ответил Бортник.
"<…> Украинские политики должны быстро найти компромиссные модели, предложить что-то такое, что было бы интересно и России, и западным партнерам, и частично учитывало наши интересы", — считает политолог.
Наилучшим вариантом, по его словам, был бы внеблоковый статус, в противном случае страна всегда будет находиться на линии фронта и рисковать миллионами человеческих жизней.
В последнее время Киев и западные СМИ регулярно заявляют, что Россия готовит "нападение" на Украину. В Кремле считают, что подобные выпады используются в качестве предлога для размещения у границ большего количества военной техники и сил НАТО.