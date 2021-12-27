https://ria.ru/20211227/ukraina-1765646279.html

Лавров не исключил провокаций Запада на Украине с целью обвинить Россию

Лавров не исключил провокаций Запада на Украине с целью обвинить Россию - РИА Новости, 27.12.2021

Лавров не исключил провокаций Запада на Украине с целью обвинить Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что западные страны хотят спровоцировать "маленькую войнушку" на Украине и обвинить потом во всем... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T13:04

2021-12-27T13:04

2021-12-27T13:21

в мире

украина

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что западные страны хотят спровоцировать "маленькую войнушку" на Украине и обвинить потом во всем Россию.По его словам, США и страны НАТО "накачивают вооружениями, бахвалятся, что с 2014 года поставили (Украине - ред.) боеприпасов, вооружений и ударных систем на 2,5 миллиарда долларов"."В октябре-ноябре были сообщения, что ещё почти на сотню миллионов (долларов - ред.)... и Javelin, противотанковых систем и боеприпасов доставили", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20211226/nato-1765541099.html

украина

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в мире, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров