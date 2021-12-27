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Лавров не исключил провокаций Запада на Украине с целью обвинить Россию
Лавров не исключил провокаций Запада на Украине с целью обвинить Россию - РИА Новости, 27.12.2021
Лавров не исключил провокаций Запада на Украине с целью обвинить Россию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что западные страны хотят спровоцировать "маленькую войнушку" на Украине и обвинить потом во всем... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T13:04
2021-12-27T13:21
в мире
украина
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что западные страны хотят спровоцировать "маленькую войнушку" на Украине и обвинить потом во всем Россию.По его словам, США и страны НАТО "накачивают вооружениями, бахвалятся, что с 2014 года поставили (Украине - ред.) боеприпасов, вооружений и ударных систем на 2,5 миллиарда долларов"."В октябре-ноябре были сообщения, что ещё почти на сотню миллионов (долларов - ред.)... и Javelin, противотанковых систем и боеприпасов доставили", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20211226/nato-1765541099.html
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в мире, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
13:04 27.12.2021 (обновлено: 13:21 27.12.2021)
 
Лавров не исключил провокаций Запада на Украине с целью обвинить Россию

Лавров: Запад может спровоцировать "маленькую войнушку" на Украине и обвинить Россию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Военнослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что западные страны хотят спровоцировать "маленькую войнушку" на Украине и обвинить потом во всем Россию.
"Я не исключаю, что просто такое желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку и потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".
По его словам, США и страны НАТО "накачивают вооружениями, бахвалятся, что с 2014 года поставили (Украине - ред.) боеприпасов, вооружений и ударных систем на 2,5 миллиарда долларов".
"В октябре-ноябре были сообщения, что ещё почти на сотню миллионов (долларов - ред.)... и Javelin, противотанковых систем и боеприпасов доставили", - добавил Лавров.
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