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Тайный враг Зеленского. Верка Сердючка могла возглавить Украину
В Киеве рассказали, как Верка Сердючка могла возглавить Украину - РИА Новости, 27.12.2021
Тайный враг Зеленского. Верка Сердючка могла возглавить Украину
Журналистка Алеся Бацман заявила в эфире телеканала "Украина 24", что артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог помешать президенту... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T04:21
2021-12-27T04:21
2021-12-27T04:28
в мире
украина
верка сердючка (андрей данилко)
владимир зеленский
святослав вакарчук
алеся бацман
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Журналистка Алеся Бацман заявила в эфире телеканала "Украина 24", что артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог помешать президенту Украины Владимиру Зеленскому стать главой страны, если бы также выдвинул свою кандидатуру на выборы.Как утверждает журналистка, артиста уговаривали заняться политикой "очень многие люди от разных партий", обещая помочь Данилко с финансовой составляющей вопроса.Кроме того, она выразила мнение, что на высший пост мог претендовать также лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, которому, по ее словам, "все пророчили судьбу президента". Но и он не решился попробовать себя в политике, в отличие от Зеленского, на тот момент также не имевшего опыта в госуправлении.
https://ria.ru/20211227/zelenskiy-1765582087.html
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в мире, украина, верка сердючка (андрей данилко), владимир зеленский, святослав вакарчук, алеся бацман
04:21 27.12.2021 (обновлено: 04:28 27.12.2021)
В Киеве рассказали, как Верка Сердючка могла возглавить Украину
Журналистка Бацман: Верка Сердючка могла стать президентом Украины в 2019 году