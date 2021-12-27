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Семья умершего ученого Кудрявцева планирует доказать, что он не госизменник
Семья умершего ученого Кудрявцева планирует доказать, что он не госизменник - РИА Новости, 27.12.2021
Семья умершего ученого Кудрявцева планирует доказать, что он не госизменник
Семья обвиненного в госизмене ученого Виктора Кудрявцева будет доказывать в суде его невиновность посмертно, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Иван... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:42
2021-12-27T14:42
2021-12-27T14:42
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Семья обвиненного в госизмене ученого Виктора Кудрявцева будет доказывать в суде его невиновность посмертно, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Иван Павлов* (признан в России иноагентом)."Смерть обвиняемого обычно - это повод для прекращения дела. Но родственники с таким поворотом не согласны и хотят довести дело до суда", - заявил Павлов*.По его словам, следствие должны закончится до Нового года, однако ознакомление защиты с материалами дела ожидается в конце зимы или весной.Сотрудник ЦНИИмаша Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект.Следствие использовало письмо из почты Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом.В сентябре 2019 года Кудрявцев был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде, а позднее из-за его болезни следователь приостановил предварительное расследование. В минувшем апреле исследователь скончался на 78-м году жизни.*Признан в России иностранным агентом
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происшествия, бельгия, иван павлов, цниимаш, нато, виктор кудрявцев, россия
Семья умершего ученого Кудрявцева планирует доказать, что он не госизменник
Семья ученого Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, будет доказывать его невиновность
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Семья обвиненного в госизмене ученого Виктора Кудрявцева
будет доказывать в суде его невиновность посмертно, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Иван Павлов
* (признан в России
иноагентом).
"Смерть обвиняемого обычно - это повод для прекращения дела. Но родственники с таким поворотом не согласны и хотят довести дело до суда", - заявил Павлов*.
По его словам, следствие должны закончится до Нового года, однако ознакомление защиты с материалами дела ожидается в конце зимы или весной.
Сотрудник ЦНИИмаша
Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия
), являющийся научно-исследовательским центром НАТО
, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект.
Следствие использовало письмо из почты Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом.
В сентябре 2019 года Кудрявцев был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде, а позднее из-за его болезни следователь приостановил предварительное расследование. В минувшем апреле исследователь скончался на 78-м году жизни.
*Признан в России иностранным агентом