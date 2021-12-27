https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765657733.html

В МВД рассказали о конфликте в семье, которую нашли убитой в Канске

В МВД рассказали о конфликте в семье, которую нашли убитой в Канске - РИА Новости, 27.12.2021

В МВД рассказали о конфликте в семье, которую нашли убитой в Канске

Убийству семьи в Канске Красноярского края предшествовал конфликт мужа и жены, сообщил журналистам руководитель регионального главка МВД Александр Речицкий. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T13:48

2021-12-27T13:48

2021-12-27T13:49

происшествия

канск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 27 дек - РИА Новости. Убийству семьи в Канске Красноярского края предшествовал конфликт мужа и жены, сообщил журналистам руководитель регионального главка МВД Александр Речицкий.Ранее СУСК сообщало об обнаружении четырех тел в квартире дома по улице Эдемана в Канске: мужчины, женщины и детей 11 и 7 лет с колото-резаными ранениями. Следователи предполагают, что мужчина, который разводился с женой, убил ее, двоих детей и совершил суицид. Возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего).По его словам, женщина один раз обращалась в полицию. Речицкий также отметил, что семья характеризовалась положительно.Исполняющий обязанности руководителя регионального главка СК РФ Александр Зюбанов сообщил, что рассматриваются несколько версий, "в том числе и причинение смерти отцом семейства с последующим самоубийством"."Не исключаем и ряд других версий – возможно, было и проникновение. Все это отработаем в ходе расследования", - добавил Зюбанов.

https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765600278.html

канск

красноярский край

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происшествия, канск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)