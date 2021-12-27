13:48 27.12.2021 (обновлено: 13:49 27.12.2021)
В МВД рассказали о конфликте в семье, которую нашли убитой в Канске
Глава красноярского МВД Речицкий: убийству в Канске предшествовал конфликт мужа и жены
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краюСотрудники Следственного комитета на месте убийства семьи из четырех человек в городе Канске
КРАСНОЯРСК, 27 дек - РИА Новости. Убийству семьи в Канске Красноярского края предшествовал конфликт мужа и жены, сообщил журналистам руководитель регионального главка МВД Александр Речицкий.
Ранее СУСК сообщало об обнаружении четырех тел в квартире дома по улице Эдемана в Канске: мужчины, женщины и детей 11 и 7 лет с колото-резаными ранениями. Следователи предполагают, что мужчина, который разводился с женой, убил ее, двоих детей и совершил суицид. Возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего).
"Был в семье конфликт. Это было в октябре. Полиция среагировала. Все материалы были собраны, переданы в суд. Решением мирового судьи – штраф в размере пяти тысяч рублей", - сказал Речицкий.
По его словам, женщина один раз обращалась в полицию. Речицкий также отметил, что семья характеризовалась положительно.
Исполняющий обязанности руководителя регионального главка СК РФ Александр Зюбанов сообщил, что рассматриваются несколько версий, "в том числе и причинение смерти отцом семейства с последующим самоубийством".
"Не исключаем и ряд других версий – возможно, было и проникновение. Все это отработаем в ходе расследования", - добавил Зюбанов.