https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765606765.html

Глава семьи из Канска мог убить жену и детей из-за развода, заявили в СК

Глава семьи из Канска мог убить жену и детей из-за развода, заявили в СК - РИА Новости, 27.12.2021

Глава семьи из Канска мог убить жену и детей из-за развода, заявили в СК

Следователи рассматривают в качестве одной из версий гибели семьи в Канске Красноярского края убийство мужем жены, с которой он разводился, и их двоих детей и... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:21

2021-12-27T10:21

2021-12-27T15:51

происшествия

канск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 27 дек - РИА Новости. Следователи рассматривают в качестве одной из версий гибели семьи в Канске Красноярского края убийство мужем жены, с которой он разводился, и их двоих детей и последующий его суицид, сообщает ГСУСК РФ по региону.Ранее ведомство сообщало об обнаружении четырех тел в квартире дома по улице Эдемана в Канске: мужчины, женщины и двух детей с колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело. На место выехали начальники краевых главков МВД и СК.По предварительным данным следствия, в квартире обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 11-летнего сына и 7-летней дочери."Установлено, что между супругами шел бракоразводный процесс, мужчина и женщина не проживали вместе. 26 декабря 2021 года мужчина пришел в квартиру по месту жительства супруги, чтобы навестить детей. Утром следующего дня тела всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможное совершение убийства женщины и детей главой семьи, после чего мужчина свел счеты с жизнью", - говорится в релизе.По данным главка МВД, эту квартиру снимали – о телах в полицию сообщила арендодатель.

https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765600278.html

канск

красноярский край

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Кадры из квартиры в Канске, где произошло убийство СК проводит расследование по факту убийства семьи в городе Канске Красноярского края. 27 декабря 2021 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тел четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних детей в квартире дома по улице Эдемана города Канска Красноярского края. 2021-12-27T10:21 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, канск, красноярский край