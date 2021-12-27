06:34 27.12.2021 (обновлено: 11:14 27.12.2021)
В Красноярском крае завели дело после убийства семьи из четырех человек
Следователи в Красноярском крае завели дело после убийства семьи из четырех человек
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краюСотрудники Следственного комитета на месте убийства семьи из четырех человек в городе Канске
КРАСНОЯРСК, 27 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после убийства семьи из четырех человек, в том числе двух детей, в Канске Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
В ведомстве пояснили, что в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тел четверых человек, в том числе двух детей, в квартире дома по улице Эдемана в Канске. На месте происшествия обнаружены тела мужчины, женщины и двух детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями.
"В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту обнаружения семьи из четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Как сообщает пресс-служба регионального главка СК, на место выехали главы региональных управлений СК и МВД. "На место выехал исполняющий обязанности руководителя ГСУ Александр Зюбанов и Александр Речицкий (глава управления МВД по Красноярскому краю – ред.)", - говорится в сообщении.
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