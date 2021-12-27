https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765589759.html

В Красноярском крае завели дело после убийства семьи из четырех человек

В Красноярском крае завели дело после убийства семьи из четырех человек - РИА Новости, 27.12.2021

В Красноярском крае завели дело после убийства семьи из четырех человек

Следователи возбудили уголовное дело после убийства семьи из четырех человек, в том числе двух детей, в Канске Красноярского края, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T06:34

2021-12-27T06:34

2021-12-27T11:14

происшествия

канск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОЯРСК, 27 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после убийства семьи из четырех человек, в том числе двух детей, в Канске Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК.В ведомстве пояснили, что в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тел четверых человек, в том числе двух детей, в квартире дома по улице Эдемана в Канске. На месте происшествия обнаружены тела мужчины, женщины и двух детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями.На месте работает следственно-оперативная группа.Как сообщает пресс-служба регионального главка СК, на место выехали главы региональных управлений СК и МВД. "На место выехал исполняющий обязанности руководителя ГСУ Александр Зюбанов и Александр Речицкий (глава управления МВД по Красноярскому краю – ред.)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211224/strelba-1765423954.html

канск

красноярский край

россия

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происшествия, канск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия