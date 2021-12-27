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Троих жителей Омской области будут судить за жестокое убийство мужчины
Троих жителей Омской области будут судить за жестокое убийство мужчины - РИА Новости, 27.12.2021
Троих жителей Омской области будут судить за жестокое убийство мужчины
Омский областной суд рассмотрит дело в отношении троих жителей Омской области, обвиняемых в убийстве мужчины, совершенном с особой жестокостью под предлогом... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:57
2021-12-27T09:57
происшествия
омский район
омская область
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ОМСК, 27 дек - РИА Новости. Омский областной суд рассмотрит дело в отношении троих жителей Омской области, обвиняемых в убийстве мужчины, совершенном с особой жестокостью под предлогом самосуда, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Омской области.Следователи выяснили, что в июле 2020 года пропал житель деревни Зеленое поле. Мужчина работал разнорабочим у местного предпринимателя. Его тело нашли в апреле 2021 года в лесополосе рядом с деревней."Установлено, что в конце мая 2020 года сын предпринимателя покончил жизнь самоубийством, при этом отец, не согласившись с выводами следствия об отсутствии криминального характера смерти, заподозрил в совершении преступлении своего работника, решив устроить над ним самосуд", -сообщили в пресс-службе.Бизнесмен пригласил работника к себе в дом, куда заранее по его просьбе приехали двое его знакомых. Мужчины начали выпивать, после чего хозяин дома и его друзья поочередно на протяжении более семи часов избивали мужчину "руками, ногами, металлическим гаечным ключом и пятилитровыми пластиковыми канистрами, наполненными водой". Избиение закончились около трех ночи, после чего злоумышленники разъехались по своим домам, оставив потерпевшего. На следующий день, убедившись, что потерпевший умер, хозяин дома и его подельники погрузили тело в машину и закопали в лесополосе."Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Омского района, обвиняемых следственными органами в совершении убийства совершенного группой лиц, с особой жестокостью. Уголовное дело будет направлено в Омский областной суд для рассмотрения с участием присяжных заседателей. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20211224/ubiystvo-1765280311.html
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омский район
омская область
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происшествия, омский район, омская область
09:57 27.12.2021
 
Троих жителей Омской области будут судить за жестокое убийство мужчины

Три жителей Омской области будут судить за убийство мужчины под предлогом самосуда

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости
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ОМСК, 27 дек - РИА Новости. Омский областной суд рассмотрит дело в отношении троих жителей Омской области, обвиняемых в убийстве мужчины, совершенном с особой жестокостью под предлогом самосуда, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Следователи выяснили, что в июле 2020 года пропал житель деревни Зеленое поле. Мужчина работал разнорабочим у местного предпринимателя. Его тело нашли в апреле 2021 года в лесополосе рядом с деревней.
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"Установлено, что в конце мая 2020 года сын предпринимателя покончил жизнь самоубийством, при этом отец, не согласившись с выводами следствия об отсутствии криминального характера смерти, заподозрил в совершении преступлении своего работника, решив устроить над ним самосуд", -сообщили в пресс-службе.
Бизнесмен пригласил работника к себе в дом, куда заранее по его просьбе приехали двое его знакомых. Мужчины начали выпивать, после чего хозяин дома и его друзья поочередно на протяжении более семи часов избивали мужчину "руками, ногами, металлическим гаечным ключом и пятилитровыми пластиковыми канистрами, наполненными водой". Избиение закончились около трех ночи, после чего злоумышленники разъехались по своим домам, оставив потерпевшего. На следующий день, убедившись, что потерпевший умер, хозяин дома и его подельники погрузили тело в машину и закопали в лесополосе.
"Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Омского района, обвиняемых следственными органами в совершении убийства совершенного группой лиц, с особой жестокостью. Уголовное дело будет направлено в Омский областной суд для рассмотрения с участием присяжных заседателей. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - рассказали в пресс-службе.
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