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В Турции заподозрили 500 сотрудников мэрии Стамбула в поддержке терроризма
В Турции заподозрили 500 сотрудников мэрии Стамбула в поддержке терроризма - РИА Новости, 27.12.2021
В Турции заподозрили 500 сотрудников мэрии Стамбула в поддержке терроризма
МВД Турции заявило о начале расследования в отношении более чем 500 сотрудников мэрии Стамбула, возглавляемой оппозицией, в поддержке терроризма. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:28
2021-12-27T17:28
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АНКАРА, 27 дек - РИА Новости. МВД Турции заявило о начале расследования в отношении более чем 500 сотрудников мэрии Стамбула, возглавляемой оппозицией, в поддержке терроризма."Наше министерство начало расследование в отношении сотрудников мэрии Стамбула, на которых поступали жалобы в связи с их связями с рядом террористических организаций", - говорится в заявленииОтмечается, что 455 сотрудников мэрии подозреваются в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, и 102 – с другими леворадикальными организациями, которые считаются в Турции террористическими.Мэр Стамбула, член основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу подверг критике заявление министерства."Я вместе со своими товарищами, которые служат Стамбулу, их 86 тысяч. Я не дам ущемить их права. Давайте до конца бороться с теми, кто виноват. Но пусть те, кто атакует нашу семью - мэрию Стамбула, знают, что они столкнутся с неожиданными единством и силой", - написал Имамоглу в Twitter.По его словам, сначала МВД "называет число подозреваемых и выносит приговор, а затем начинает расследование". Он добавил, что процедура найма сотрудников мэрии включает их проверку со стороны МВД.
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в мире, стамбул, турция, мвд турции
17:28 27.12.2021
 
В Турции заподозрили 500 сотрудников мэрии Стамбула в поддержке терроризма

МВД Турции подозревает более 500 сотрудников мэрии Стамбула в поддержке терроризма

© Pixabay / Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминёню в Стамбуле
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Pixabay / Pixabay / Şinasi Müldür
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АНКАРА, 27 дек - РИА Новости. МВД Турции заявило о начале расследования в отношении более чем 500 сотрудников мэрии Стамбула, возглавляемой оппозицией, в поддержке терроризма.
"Наше министерство начало расследование в отношении сотрудников мэрии Стамбула, на которых поступали жалобы в связи с их связями с рядом террористических организаций", - говорится в заявлении
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Отмечается, что 455 сотрудников мэрии подозреваются в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, и 102 – с другими леворадикальными организациями, которые считаются в Турции террористическими.
Мэр Стамбула, член основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу подверг критике заявление министерства.
"Я вместе со своими товарищами, которые служат Стамбулу, их 86 тысяч. Я не дам ущемить их права. Давайте до конца бороться с теми, кто виноват. Но пусть те, кто атакует нашу семью - мэрию Стамбула, знают, что они столкнутся с неожиданными единством и силой", - написал Имамоглу в Twitter.
По его словам, сначала МВД "называет число подозреваемых и выносит приговор, а затем начинает расследование". Он добавил, что процедура найма сотрудников мэрии включает их проверку со стороны МВД.
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