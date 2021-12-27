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Ростовский суд признал законным прекращение дела против "банды Цапка"
Ростовский суд признал законным прекращение дела против "банды Цапка" - РИА Новости, 27.12.2021
Ростовский суд признал законным прекращение дела против "банды Цапка"
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в понедельник признал законным постановление о прекращении уголовного дела в отношении участников "банды Цапка" о... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T18:21
2021-12-27T18:21
происшествия
ростов-на-дону
кущевская
вячеслав цеповяз
наталья стришняя
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в понедельник признал законным постановление о прекращении уголовного дела в отношении участников "банды Цапка" о вымогательстве, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.По его словам, в сентябре в суд поступила жалоба от адвоката бизнесмена Александра Исюка о признании незаконным постановления следствия о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Цапка, Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова, Владимира Алексеева, Натальи Стришней и Ивана Стришнего. Исюк по данному делу проходил потерпевшим."Сегодня суд оставил жалобу адвоката о признании незаконным постановления о прекращении уголовного дела без удовлетворения", - сказал представитель суда.Летом текущего года адвокат Стришней сообщил РИА Новости о прекращении уголовного дела о вымогательстве, которое было возбуждено в отношении участников "банды Цапка". Фигурантам вменялось вымогательство у бизнесмена Исюка в 2010 году. Предполагалось, что они получили от предпринимателя 70 миллионов рублей и автомобиль Land Rover стоимостью чуть более 4 миллионов рублей. Потерпевший заявлял, что для выполнения требований злоумышленников он получил кредит в банке на компанию его зятя суммой более 40 миллионов рублей. Эти деньги он передал членам банды, затем - еще 30 миллионов рублей, позднее Исюк отдал и иномарку.Убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
https://ria.ru/20211130/kuschevka-1761317187.html
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происшествия, ростов-на-дону, кущевская, вячеслав цеповяз, наталья стришняя, россия
18:21 27.12.2021
 
Ростовский суд признал законным прекращение дела против "банды Цапка"

Ростовский суд признал законным прекращение дела против "банды Цапка" о вымогательстве

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в понедельник признал законным постановление о прекращении уголовного дела в отношении участников "банды Цапка" о вымогательстве, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
По его словам, в сентябре в суд поступила жалоба от адвоката бизнесмена Александра Исюка о признании незаконным постановления следствия о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Цапка, Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова, Владимира Алексеева, Натальи Стришней и Ивана Стришнего. Исюк по данному делу проходил потерпевшим.
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"Сегодня суд оставил жалобу адвоката о признании незаконным постановления о прекращении уголовного дела без удовлетворения", - сказал представитель суда.
Летом текущего года адвокат Стришней сообщил РИА Новости о прекращении уголовного дела о вымогательстве, которое было возбуждено в отношении участников "банды Цапка". Фигурантам вменялось вымогательство у бизнесмена Исюка в 2010 году. Предполагалось, что они получили от предпринимателя 70 миллионов рублей и автомобиль Land Rover стоимостью чуть более 4 миллионов рублей. Потерпевший заявлял, что для выполнения требований злоумышленников он получил кредит в банке на компанию его зятя суммой более 40 миллионов рублей. Эти деньги он передал членам банды, затем - еще 30 миллионов рублей, позднее Исюк отдал и иномарку.
Убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуКущевскаяВячеслав ЦеповязНаталья СтришняяРоссия
 
 
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