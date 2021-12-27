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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211227/trenirovki-1765620774.html
Китайская команда по хоккею завершила тренировки в России
Китайская команда по хоккею завершила тренировки в России - РИА Новости, 27.12.2021
Китайская команда по хоккею завершила тренировки в России
В пятницу состоялась церемония прощания с китайской командой по хоккею, которая завершила тренировки в России и отправится на Олимпийские игры в Пекине. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:39
2021-12-27T11:39
россия-китай: главное
спорт
китай
москва
чжан ханьхуэй
геннадий тимченко
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МОСКВА, 27 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В пятницу состоялась церемония прощания с китайской командой по хоккею, которая завершила тренировки в России и отправится на Олимпийские игры в Пекине.Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй принял участие в мероприятии и отметил, что в нынешней тяжелой эпидемической ситуации китайская команда по хоккею завершила тренировки в России и подготовку к Олимпийским играм в Пекине, что внесет важный вклад в развитие отношений и культурных обменов между Китаем и Россией, а также в укрепление дружбы между народами двух стран.Чжан Ханьхуэй также заявил, что 2022-2023 годы будут Годами спортивных обменов между Китаем и Россией. Он надеется, что больше спортсменов и любителей спорта примут участие в соответствующих мероприятиях.По словам Ван Сюаня, руководителя рабочей группы подготовки команды Китая по хоккею к Олимпиаде, за прошедшие пять месяцев китайские хоккеисты преодолевали трудности, приложила все усилия для подготовки к зимней Олимпиаде-2022 и стремились к совершенствованию уровня конкуренции и тактических способностей. Они в полной мере продемонстрировали китайское спортивное мастерство, спортивную силу и спортивную ответственность, достигли замечательных результатов.Он также высоко оценил развитие хоккея в России. "Российские хоккеисты обладают высоким техническим уровнем, в то же время хоккей в России имеет долгую историю и широкую массовую базу", - сказал Ван Сюань.В поздравительном письме председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко поздравил китайскую команду по хоккею с успешным завершением тренировочной миссии в России. Он сказал, что китайские хоккеисты добились выдающихся результатов в России, в полной мере продемонстрировали стиль китайского хоккея, отразили дружбу между Россией и Китаем и внесли большой вклад в укрепление дружеских отношений между Россией и Китаем.На церемонии прощания также был показан небольшой видеоролик, в котором рассказывалось о прекрасных моментах тренировок, соревнований и жизни китайских хоккеистов в России.
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спорт, китай, москва, чжан ханьхуэй, геннадий тимченко
11:39 27.12.2021
 

Китайская команда по хоккею завершила тренировки в России

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoМатч между командами из Пекина и Москвы, Россия.
Матч между командами из Пекина и Москвы, Россия. - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 27 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В пятницу состоялась церемония прощания с китайской командой по хоккею, которая завершила тренировки в России и отправится на Олимпийские игры в Пекине.
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй принял участие в мероприятии и отметил, что в нынешней тяжелой эпидемической ситуации китайская команда по хоккею завершила тренировки в России и подготовку к Олимпийским играм в Пекине, что внесет важный вклад в развитие отношений и культурных обменов между Китаем и Россией, а также в укрепление дружбы между народами двух стран.
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Чжан Ханьхуэй также заявил, что 2022-2023 годы будут Годами спортивных обменов между Китаем и Россией. Он надеется, что больше спортсменов и любителей спорта примут участие в соответствующих мероприятиях.
По словам Ван Сюаня, руководителя рабочей группы подготовки команды Китая по хоккею к Олимпиаде, за прошедшие пять месяцев китайские хоккеисты преодолевали трудности, приложила все усилия для подготовки к зимней Олимпиаде-2022 и стремились к совершенствованию уровня конкуренции и тактических способностей. Они в полной мере продемонстрировали китайское спортивное мастерство, спортивную силу и спортивную ответственность, достигли замечательных результатов.
Он также высоко оценил развитие хоккея в России. "Российские хоккеисты обладают высоким техническим уровнем, в то же время хоккей в России имеет долгую историю и широкую массовую базу", - сказал Ван Сюань.
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В поздравительном письме председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко поздравил китайскую команду по хоккею с успешным завершением тренировочной миссии в России. Он сказал, что китайские хоккеисты добились выдающихся результатов в России, в полной мере продемонстрировали стиль китайского хоккея, отразили дружбу между Россией и Китаем и внесли большой вклад в укрепление дружеских отношений между Россией и Китаем.
На церемонии прощания также был показан небольшой видеоролик, в котором рассказывалось о прекрасных моментах тренировок, соревнований и жизни китайских хоккеистов в России.
 
Россия-Китай: ГлавноеСпортКитайМоскваЧжан ХаньхуэйГеннадий Тимченко
 
 
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