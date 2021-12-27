https://ria.ru/20211227/tomsk-1765633759.html

В Томске арестовали обвиняемого в поджоге второго гипермаркета "Лента"

В Томске арестовали обвиняемого в поджоге второго гипермаркета "Лента" - РИА Новости, 27.12.2021

В Томске арестовали обвиняемого в поджоге второго гипермаркета "Лента"

Суд по ходатайству следователей полиции заключил под стражу на два месяца мужчину, обвиняемого в попытке поджога гипермаркета "Лента" на улице Пушкина в Томске, РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:20

2021-12-27T12:20

2021-12-27T12:44

происшествия

томск

лента (сеть магазинов)

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НОВОСИБИРСК, 27 дек – РИА Новости. Суд по ходатайству следователей полиции заключил под стражу на два месяца мужчину, обвиняемого в попытке поджога гипермаркета "Лента" на улице Пушкина в Томске, сообщает в понедельник УМВД по Томской области.Ранее сообщалось, что в субботу в "Ленте" на улице Пушкина в Томске в отделе пиротехники произошел пожар на площади 2 квадратных метра. В общей сложности из здания эвакуировались около 650 человек. В соцсетях распространялись видео со взрывами фейерверков внутри магазина. Подозреваемого оперативно задержали, возбуждено уголовное дело.В полиции напомнили, что обвиняемый – мужчина 1994 года рождения взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, после чего облил горючей смесью пиротехнические изделия и совершил поджог. Он был задержан по горячим следам на одной из улиц Томска. О мотивах обвиняемого в полиции не сообщают.Пожар 25 декабря стал вторым за неделю в Томске в гипермаркетах "Лента". Первый произошел в здании по улице Елизаровых днем 21 декабря. Общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Были эвакуированы порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.По данным УМВД, причиной пожара 25 декабря стал поджог, а виновником оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Ранее судимый мужчина совершил поджог "на почве личных неприязненных отношений" с менеджерами магазина, отметили в полиции. Мужчина арестован.

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происшествия, томск, лента (сеть магазинов)