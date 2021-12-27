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В Томске арестовали обвиняемого в поджоге второго гипермаркета "Лента"
В Томске арестовали обвиняемого в поджоге второго гипермаркета "Лента" - РИА Новости, 27.12.2021
В Томске арестовали обвиняемого в поджоге второго гипермаркета "Лента"
Суд по ходатайству следователей полиции заключил под стражу на два месяца мужчину, обвиняемого в попытке поджога гипермаркета "Лента" на улице Пушкина в Томске, РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:20
2021-12-27T12:44
происшествия
томск
лента (сеть магазинов)
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НОВОСИБИРСК, 27 дек – РИА Новости. Суд по ходатайству следователей полиции заключил под стражу на два месяца мужчину, обвиняемого в попытке поджога гипермаркета "Лента" на улице Пушкина в Томске, сообщает в понедельник УМВД по Томской области.Ранее сообщалось, что в субботу в "Ленте" на улице Пушкина в Томске в отделе пиротехники произошел пожар на площади 2 квадратных метра. В общей сложности из здания эвакуировались около 650 человек. В соцсетях распространялись видео со взрывами фейерверков внутри магазина. Подозреваемого оперативно задержали, возбуждено уголовное дело.В полиции напомнили, что обвиняемый – мужчина 1994 года рождения взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, после чего облил горючей смесью пиротехнические изделия и совершил поджог. Он был задержан по горячим следам на одной из улиц Томска. О мотивах обвиняемого в полиции не сообщают.Пожар 25 декабря стал вторым за неделю в Томске в гипермаркетах "Лента". Первый произошел в здании по улице Елизаровых днем 21 декабря. Общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Были эвакуированы порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.По данным УМВД, причиной пожара 25 декабря стал поджог, а виновником оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Ранее судимый мужчина совершил поджог "на почве личных неприязненных отношений" с менеджерами магазина, отметили в полиции. Мужчина арестован.
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происшествия, томск, лента (сеть магазинов)
12:20 27.12.2021 (обновлено: 12:44 27.12.2021)
 
В Томске арестовали обвиняемого в поджоге второго гипермаркета "Лента"

Обвиняемого в покушении на поджог второго гипермаркета "Лента" в Томске арестовали

© Фото : ГУ МЧС России по Томской областиТушение пожара в торговом центре "Лента" в Томске
Тушение пожара в торговом центре Лента в Томске - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Томской области
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НОВОСИБИРСК, 27 дек – РИА Новости. Суд по ходатайству следователей полиции заключил под стражу на два месяца мужчину, обвиняемого в попытке поджога гипермаркета "Лента" на улице Пушкина в Томске, сообщает в понедельник УМВД по Томской области.
Ранее сообщалось, что в субботу в "Ленте" на улице Пушкина в Томске в отделе пиротехники произошел пожар на площади 2 квадратных метра. В общей сложности из здания эвакуировались около 650 человек. В соцсетях распространялись видео со взрывами фейерверков внутри магазина. Подозреваемого оперативно задержали, возбуждено уголовное дело.
"В отношении фигуранта уголовного дела судом, по ходатайству следователей СО ОМВД России по Октябрьскому району города Томска, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
В полиции напомнили, что обвиняемый – мужчина 1994 года рождения взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, после чего облил горючей смесью пиротехнические изделия и совершил поджог. Он был задержан по горячим следам на одной из улиц Томска. О мотивах обвиняемого в полиции не сообщают.
Пожар 25 декабря стал вторым за неделю в Томске в гипермаркетах "Лента". Первый произошел в здании по улице Елизаровых днем 21 декабря. Общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Были эвакуированы порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.
По данным УМВД, причиной пожара 25 декабря стал поджог, а виновником оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Ранее судимый мужчина совершил поджог "на почве личных неприязненных отношений" с менеджерами магазина, отметили в полиции. Мужчина арестован.
 
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