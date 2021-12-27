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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211227/teatr-1765670607.html
Главный дирижер Пермского театра оперы и балета раскрыл причину увольнения
Главный дирижер Пермского театра оперы и балета раскрыл причину увольнения - РИА Новости, 27.12.2021
Главный дирижер Пермского театра оперы и балета раскрыл причину увольнения
Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев подал заявление на увольнение. Почему он принял такое решение, музыкант рассказал в интервью... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:57
2021-12-27T16:57
культура
новости культуры
театр
музыка
пермский театр оперы и балета
опера
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев подал заявление на увольнение. Почему он принял такое решение, музыкант рассказал в интервью "Новому компаньону". По его словам, причиной стали разногласия с новым генеральным директором Довлетом Анзароковым. Дирижер считает, что при этом руководителе пострадала музыкальная составляющая. Он упрекает начальника в чрезмерной коммерциализации репертуара и уклоне в сторону драматического театра. Пост главного дирижера Пермского театра оперы и балета Абашев занимал с сезона 2019/2020. С 2017 он также является приглашенным дирижером екатеринбургского театра Урал Опера Балет.С 10-го января Абашев больше не будет работать в Пермском театре. Однако другое место он пока не нашел, потому что "все силы отдавал выпуску оперы "Фауст", а она далась ему "с огромным трудом". "Я надеюсь продолжить сотрудничество с театром "Урал Опера Балет" в Екатеринбурге, где у меня недавно вышло два спектакля", — говорит Абашев.
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новости культуры, театр, музыка, пермский театр оперы и балета, опера
16:57 27.12.2021
 
Главный дирижер Пермского театра оперы и балета раскрыл причину увольнения

Дирижер Артем Абашев рассказал, почему решил уйти из Пермского театра оперы и балета

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДирижер Артем Абашев
Дирижер Артем Абашев - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев подал заявление на увольнение. Почему он принял такое решение, музыкант рассказал в интервью "Новому компаньону".
По его словам, причиной стали разногласия с новым генеральным директором Довлетом Анзароковым. Дирижер считает, что при этом руководителе пострадала музыкальная составляющая. Он упрекает начальника в чрезмерной коммерциализации репертуара и уклоне в сторону драматического театра.
Пост главного дирижера Пермского театра оперы и балета Абашев занимал с сезона 2019/2020. С 2017 он также является приглашенным дирижером екатеринбургского театра Урал Опера Балет.
С 10-го января Абашев больше не будет работать в Пермском театре. Однако другое место он пока не нашел, потому что "все силы отдавал выпуску оперы "Фауст", а она далась ему "с огромным трудом".
"Я надеюсь продолжить сотрудничество с театром "Урал Опера Балет" в Екатеринбурге, где у меня недавно вышло два спектакля", — говорит Абашев.
Слева направо: актрисы Галина Кашковская (Актриса, которой нет в распределении) и Полина Айрапетова (Полина, только что приехала из Италии) в сцене из спектакля Моцарт Дон Жуан. Генеральная репетиция в постановке Дмитрия Крымова в театре Мастерская Петра Фоменко в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
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