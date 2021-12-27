https://ria.ru/20211227/teatr-1765670607.html

Главный дирижер Пермского театра оперы и балета раскрыл причину увольнения

Главный дирижер Пермского театра оперы и балета раскрыл причину увольнения - РИА Новости, 27.12.2021

Главный дирижер Пермского театра оперы и балета раскрыл причину увольнения

Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев подал заявление на увольнение. Почему он принял такое решение, музыкант рассказал в интервью... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T16:57

2021-12-27T16:57

2021-12-27T16:57

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев подал заявление на увольнение. Почему он принял такое решение, музыкант рассказал в интервью "Новому компаньону". По его словам, причиной стали разногласия с новым генеральным директором Довлетом Анзароковым. Дирижер считает, что при этом руководителе пострадала музыкальная составляющая. Он упрекает начальника в чрезмерной коммерциализации репертуара и уклоне в сторону драматического театра. Пост главного дирижера Пермского театра оперы и балета Абашев занимал с сезона 2019/2020. С 2017 он также является приглашенным дирижером екатеринбургского театра Урал Опера Балет.С 10-го января Абашев больше не будет работать в Пермском театре. Однако другое место он пока не нашел, потому что "все силы отдавал выпуску оперы "Фауст", а она далась ему "с огромным трудом". "Я надеюсь продолжить сотрудничество с театром "Урал Опера Балет" в Екатеринбурге, где у меня недавно вышло два спектакля", — говорит Абашев.

https://ria.ru/20211227/teatr-1764202173.html

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новости культуры, театр, музыка, пермский театр оперы и балета, опера