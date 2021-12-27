https://ria.ru/20211227/tankery-1765744303.html
СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу - РИА Новости, 27.12.2021
СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
Количество танкеров, которые перевозят природный газ и направляются из США в Европу, выросло за выходные на треть, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T23:54
2021-12-27T23:54
2021-12-27T23:55
экономика
природный газ
сша
европа
северный поток — 2
цены на нефть
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Количество танкеров, которые перевозят природный газ и направляются из США в Европу, выросло за выходные на треть, передает агентство Блумберг."В Европу направилось 20 танкеров с американским газом", - говорится в сообщении агентства.По данным Блумберга, 24 декабря число танкеров с сжиженным природным газом (СПГ) из США составляло 15.Отмечается, что есть еще 14 судов которые, предположительно, следуют в Европу "в ожидании окончательных распоряжений".Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Вдвое стоимость выросла уже в декабре. Исторический максимум на фьючерсном рынке - 2190,4 доллара за тысячу кубометров - был достигнут 21 декабря. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределённость с запуском "Северного потока 2". Однако 23 декабря цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снизились почти на 30% и упали ниже 1500 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20211227/revers-1765663233.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211224/sevpotok-1765400665.html
https://ria.ru/20211227/gaz-1765681023.html
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экономика, природный газ, сша, европа, северный поток — 2, цены на нефть
23:54 27.12.2021 (обновлено: 23:55 27.12.2021)
СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
Bloomberg: число направляющихся из США в Европу танкеров с газом выросло на треть