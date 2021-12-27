https://ria.ru/20211227/tanker-1765698255.html

Танкер Волжского пароходства спас людей с судна в Ионическом море

Танкер Волжского пароходства спас людей с судна в Ионическом море - РИА Новости, 27.12.2021

Танкер Волжского пароходства спас людей с судна в Ионическом море

Танкер Волжского пароходства "Механик Ерохин" принял участие в спасении людей с терпящего бедствие судна в Ионическом море, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T17:32

2021-12-27T17:32

2021-12-27T17:32

в мире

волжское пароходство

ионическое море

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Танкер Волжского пароходства "Механик Ерохин" принял участие в спасении людей с терпящего бедствие судна в Ионическом море, сообщила в понедельник пресс-служба компании.Вечером 25 декабря танкер "Механик Ерохин", следуя рейсом Алиага (Турция) – Мальта с грузом в Ионическим море, получил распоряжение от итальянского спасательного центра (Italian Maritime Rescue Coordination Centre) оказать помощь терпящему бедствие судну.По распоряжению спасательного центра российский танкер проследовал в сопровождении катера береговой охраны в район порта Кротоне (Италия) для высадки спасенных. Днем 26 декабря "Механик Ерохин" успешно завершил операцию и продолжил свой рабочий рейс.

https://ria.ru/20210801/lodka-1743878303.html

ионическое море

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в мире, волжское пароходство, ионическое море