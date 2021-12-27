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Танкер Волжского пароходства спас людей с судна в Ионическом море
Танкер Волжского пароходства спас людей с судна в Ионическом море - РИА Новости, 27.12.2021
Танкер Волжского пароходства спас людей с судна в Ионическом море
Танкер Волжского пароходства "Механик Ерохин" принял участие в спасении людей с терпящего бедствие судна в Ионическом море, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:32
2021-12-27T17:32
в мире
волжское пароходство
ионическое море
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Танкер Волжского пароходства "Механик Ерохин" принял участие в спасении людей с терпящего бедствие судна в Ионическом море, сообщила в понедельник пресс-служба компании.Вечером 25 декабря танкер "Механик Ерохин", следуя рейсом Алиага (Турция) – Мальта с грузом в Ионическим море, получил распоряжение от итальянского спасательного центра (Italian Maritime Rescue Coordination Centre) оказать помощь терпящему бедствие судну.По распоряжению спасательного центра российский танкер проследовал в сопровождении катера береговой охраны в район порта Кротоне (Италия) для высадки спасенных. Днем 26 декабря "Механик Ерохин" успешно завершил операцию и продолжил свой рабочий рейс.
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в мире, волжское пароходство, ионическое море
17:32 27.12.2021
 
Танкер Волжского пароходства спас людей с судна в Ионическом море

Танкер "Механик Ерохин" спас 386 человек с терпящего бедствие судна в Ионическом море

© Фото : АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" Танкер Волжского пароходства "Механик Ерохин"
 Танкер Волжского пароходства Механик Ерохин - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : АО "Судоходная компания "Волжское пароходство"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Танкер Волжского пароходства "Механик Ерохин" принял участие в спасении людей с терпящего бедствие судна в Ионическом море, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Вечером 25 декабря танкер "Механик Ерохин", следуя рейсом Алиага (Турция) – Мальта с грузом в Ионическим море, получил распоряжение от итальянского спасательного центра (Italian Maritime Rescue Coordination Centre) оказать помощь терпящему бедствие судну.
"Танкер изменил курс и принял на борт 386 человек. С плавательного средства забрали всех, кто был на борту. Судном, которому оказана помощь, оказался небольшой катер прибрежного плавания, переоборудованный под перевозку людей", - говорится в сообщении.
По распоряжению спасательного центра российский танкер проследовал в сопровождении катера береговой охраны в район порта Кротоне (Италия) для высадки спасенных. Днем 26 декабря "Механик Ерохин" успешно завершил операцию и продолжил свой рабочий рейс.
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В миреВолжское пароходствоИоническое море
 
 
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