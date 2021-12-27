07:08 27.12.2021 (обновлено: 17:01 27.12.2021)
В России проходит контрольная сборка корпуса ядерного "суперреактора"
Гендир производителя корпуса ядерного суперреактора Никипелов: идет его контрольная сборка
© Фото : АО "Атомэнергомаш"Первый этап контрольной сборки научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Корпус будущего самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР проходит контрольную сборку, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.
"Сейчас корпус реактора находится на завершающей операции — идет контрольная сборка. В ходе этой операции окончательно проверяется достижение проектных геометрических параметров всех элементов и подтверждается работоспособность реактора", — сказал он.
Корпус изготовило предприятие холдинга завод "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область). Наиболее сложным моментом была работа с тонколистовыми элементами из нержавеющей стали с очень жесткими требованиями по точности, рассказал собеседник агентства.
"Часть размеров необходимо было получать после сварочных операций без возможности исправления механической обработкой. И "Атоммаш" с такими задачами успешно справился", — добавил он.
Такие реакторы, как МБИР, строятся раз в 50 лет, "это действительно штучный продукт", отметил Никипелов, напомнив, что предыдущий исследовательский реактор на быстрых нейтронах БОР-60 запустили в эксплуатацию на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) более полувека назад.
"За это время происходит колоссальный разрыв между изначальной идеей, технологиями и существующей производственной цепочкой", — сказал он.
МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт строится на площадке института "Росатома" НИИАР в Димитровграде Ульяновской области. Ввод в эксплуатацию намечен на вторую половину 2020-х годов. Предполагается, что реактор обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед.
Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач, в том числе связанных с обоснованием создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок. При этом возможности проведения экспериментальных исследований увеличатся кратно.
На базе МБИР планируют создать международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники смогут выполнять необходимые для себя эксперименты. Таким образом, как ожидается, Россия подтвердит лидерство в мировой научной ядерной повестке до конца этого столетия.
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