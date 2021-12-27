Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
https://ria.ru/20211227/superreaktor-1765590346.html
В России проходит контрольная сборка корпуса ядерного "суперреактора"
В России проходит контрольная сборка корпуса ядерного "суперреактора" - РИА Новости, 27.12.2021
В России проходит контрольная сборка корпуса ядерного "суперреактора"
Корпус будущего самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР проходит контрольную сборку, сообщил в... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T07:08
2021-12-27T17:01
технологии
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомэнергомаш
атоммаш
россия
андрей никипелов
ядерные технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765609469_0:48:920:566_1920x0_80_0_0_9efe23f4a36755fb7046b80c3b1f192a.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Корпус будущего самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР проходит контрольную сборку, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.Корпус изготовило предприятие холдинга завод "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область). Наиболее сложным моментом была работа с тонколистовыми элементами из нержавеющей стали с очень жесткими требованиями по точности, рассказал собеседник агентства."Часть размеров необходимо было получать после сварочных операций без возможности исправления механической обработкой. И "Атоммаш" с такими задачами успешно справился", — добавил он.Такие реакторы, как МБИР, строятся раз в 50 лет, "это действительно штучный продукт", отметил Никипелов, напомнив, что предыдущий исследовательский реактор на быстрых нейтронах БОР-60 запустили в эксплуатацию на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) более полувека назад.МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт строится на площадке института "Росатома" НИИАР в Димитровграде Ульяновской области. Ввод в эксплуатацию намечен на вторую половину 2020-х годов. Предполагается, что реактор обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач, в том числе связанных с обоснованием создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок. При этом возможности проведения экспериментальных исследований увеличатся кратно.На базе МБИР планируют создать международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники смогут выполнять необходимые для себя эксперименты. Таким образом, как ожидается, Россия подтвердит лидерство в мировой научной ядерной повестке до конца этого столетия. Читайте полный текст интервью Андрея Никипелова &gt;&gt;
https://ria.ru/20211227/stantsiya-1765585173.html
https://ria.ru/20210916/buduschee-1750348037.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765609469_52:0:869:613_1920x0_80_0_0_180def9840e2ffac280cf906a8a86212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомэнергомаш, атоммаш, россия, андрей никипелов
07:08 27.12.2021 (обновлено: 17:01 27.12.2021)
 
В России проходит контрольная сборка корпуса ядерного "суперреактора"

Гендир производителя корпуса ядерного суперреактора Никипелов: идет его контрольная сборка

© Фото : АО "Атомэнергомаш"Первый этап контрольной сборки научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР
Первый этап контрольной сборки научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : АО "Атомэнергомаш"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Корпус будущего самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР проходит контрольную сборку, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.

"Сейчас корпус реактора находится на завершающей операции — идет контрольная сборка. В ходе этой операции окончательно проверяется достижение проектных геометрических параметров всех элементов и подтверждается работоспособность реактора", — сказал он.

Корпус изготовило предприятие холдинга завод "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область). Наиболее сложным моментом была работа с тонколистовыми элементами из нержавеющей стали с очень жесткими требованиями по точности, рассказал собеседник агентства.
"Часть размеров необходимо было получать после сварочных операций без возможности исправления механической обработкой. И "Атоммаш" с такими задачами успешно справился", — добавил он.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
03:18Ядерные технологии
В России введут в строй первую атомную станцию для наработки водорода
Такие реакторы, как МБИР, строятся раз в 50 лет, "это действительно штучный продукт", отметил Никипелов, напомнив, что предыдущий исследовательский реактор на быстрых нейтронах БОР-60 запустили в эксплуатацию на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) более полувека назад.
"За это время происходит колоссальный разрыв между изначальной идеей, технологиями и существующей производственной цепочкой", — сказал он.
МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт строится на площадке института "Росатома" НИИАР в Димитровграде Ульяновской области. Ввод в эксплуатацию намечен на вторую половину 2020-х годов. Предполагается, что реактор обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед.
Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач, в том числе связанных с обоснованием создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок. При этом возможности проведения экспериментальных исследований увеличатся кратно.
На базе МБИР планируют создать международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники смогут выполнять необходимые для себя эксперименты. Таким образом, как ожидается, Россия подтвердит лидерство в мировой научной ядерной повестке до конца этого столетия.
Читайте полный текст интервью Андрея Никипелова >>
Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
16 сентября, 15:23
"Росатом" успешно завершил испытания ядерного "топлива будущего"
 
Ядерные технологииТехнологииМоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АтомэнергомашАтоммашРоссияАндрей Никипелов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУ
02:15Эксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всех
02:15Врач рассказал, чем опасен морозный воздух
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
Лента новостейМолния
Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУЭксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всехВрач рассказал, чем опасен морозный воздухНа Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для Молдавии