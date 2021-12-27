https://ria.ru/20211227/sud-1765686983.html

Прокурор запросил восемь лет для бросившего файер в полицейских москвича

Прокурор запросил восемь лет для бросившего файер в полицейских москвича - РИА Новости, 27.12.2021

Прокурор запросил восемь лет для бросившего файер в полицейских москвича

Гособвинитель попросил приговорить к 8 годам колонии участника зимней несогласованной акции Вячеслава Игумнова, бросившего файер в полицейских, сообщили РИА... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T16:34

2021-12-27T16:34

2021-12-27T16:34

происшествия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Гособвинитель попросил приговорить к 8 годам колонии участника зимней несогласованной акции Вячеслава Игумнова, бросившего файер в полицейских, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы."По совокупности преступлений прокурор попросил приговорить Игумнова к 8 годам в колонии общего режима", - сказала собеседница агентства. Как пояснили в суде, Игумнова обвиняют по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (318 УК РФ).По данным следствия, 23 января 21-летний молодой человек вблизи улицы Большая Дмитровка в центре Москвы во время участия в несанкционированном мероприятии зажег пиротехническое сигнальное устройство и бросил его в сотрудников полиции, исполняющих обязанности по охране общественного порядка. Игумнов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.

https://ria.ru/20211208/prigovor-1762778675.html

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происшествия, москва, россия