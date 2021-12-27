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Прокуратура просит дать реальное наказание отцу экс-директора ФБК* Жданова
Прокуратура просит дать реальное наказание отцу экс-директора ФБК* Жданова - РИА Новости, 27.12.2021
Прокуратура просит дать реальное наказание отцу экс-директора ФБК* Жданова
Прокуратура в представлении, поданном на приговор отцу экс-директора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T13:28
2021-12-27T13:28
2021-12-27T13:28
происшествия
фонд борьбы с коррупцией
иван жданов
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Прокуратура в представлении, поданном на приговор отцу экс-директора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Ивана Жданова просит заменить условный срок на реальное лишение свободы, сообщил РИА Новости адвокат Юрия Жданова Владимир Воронин.Нарьян-Марский городской суд 19 декабря приговорил Юрия Жданова к трем годам условно по делу о служебном подлоге и мошенничестве при распределении социальных квартир."Прокуратура в представлении просит изменить условный срок на реальное лишение свободы, то же наказание они требовали в ходе рассмотрения", - сказал адвокат.Как рассказывал РИА Новости Воронин, ранее Жданов работал в администрации поселка на Крайнем Севере, был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма. За одну из рекомендаций о выдаче квартиры местной жительнице, по его словам, следствие и привлекло Жданова к уголовной ответственности. Следствие считает, что эту рекомендацию он дал незаконно, так как женщина ранее уже получила субсидию и не имела прав на квартиру.Жданова признали виновным по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, максимальная санкция - лишение свободы на 4 года) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет).*Организация -иноагент, признана в России экстремистской
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происшествия, фонд борьбы с коррупцией, иван жданов, россия
Прокуратура просит дать реальное наказание отцу экс-директора ФБК* Жданова
Прокуратура попросила заменить отцу экс-главы ФБК* Жданова условный срок на реальный
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Прокуратура в представлении, поданном на приговор отцу экс-директора "Фонда борьбы с коррупцией
"* (ФБК*, запрещенная в России
экстремистская организация-иноагент) Ивана Жданова просит заменить условный срок на реальное лишение свободы, сообщил РИА Новости адвокат Юрия Жданова Владимир Воронин
.
Нарьян-Марский городской суд 19 декабря приговорил Юрия Жданова к трем годам условно по делу о служебном подлоге и мошенничестве при распределении социальных квартир.
"Прокуратура в представлении просит изменить условный срок на реальное лишение свободы, то же наказание они требовали в ходе рассмотрения", - сказал адвокат.
Как рассказывал РИА Новости Воронин, ранее Жданов работал в администрации поселка на Крайнем Севере, был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма. За одну из рекомендаций о выдаче квартиры местной жительнице, по его словам, следствие и привлекло Жданова к уголовной ответственности. Следствие считает, что эту рекомендацию он дал незаконно, так как женщина ранее уже получила субсидию и не имела прав на квартиру.
Жданова признали виновным по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, максимальная санкция - лишение свободы на 4 года) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет).
*Организация -иноагент, признана в России экстремистской