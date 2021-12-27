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Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Сафронову
Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Сафронову - РИА Новости, 27.12.2021
Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Сафронову
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и продлил на три месяца арест советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене,... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T13:21
2021-12-27T13:21
происшествия
сша
сирия
африка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
роскосмос
дело советника гендиректора "роскосмоса"
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и продлил на три месяца арест советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Заседание из-за секретности дела проходило в закрытом от публики режиме.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод – передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.Расследование этого дела было завершено, защита утверждает, что оно поступит в суд для рассмотрения не раньше весны. Сафронов не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
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происшествия, сша, сирия, африка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, роскосмос, дело советника гендиректора "роскосмоса", иван сафронов
13:21 27.12.2021
 
Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Сафронову

Суд продлил арест советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о госизмене

© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в суде
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и продлил на три месяца арест советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 7 апреля", - рассказал собеседник агентства.
Заседание из-за секретности дела проходило в закрытом от публики режиме.
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 19:33
Адвокат не считает дело Сафронова безнадежным
Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод – передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.
Расследование этого дела было завершено, защита утверждает, что оно поступит в суд для рассмотрения не раньше весны. Сафронов не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 13:07
Адвокат Сафронова сообщил о допросе Рогозина летом
 
ПроисшествияСШАСирияАфрикаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОРоскосмосДело советника гендиректора "Роскосмоса"Иван Сафронов
 
 
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