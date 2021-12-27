Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Сафронову
Суд продлил арест советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о госизмене
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и продлил на три месяца арест советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 7 апреля", - рассказал собеседник агентства.
Заседание из-за секретности дела проходило в закрытом от публики режиме.
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.
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Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод – передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.
Расследование этого дела было завершено, защита утверждает, что оно поступит в суд для рассмотрения не раньше весны. Сафронов не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
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