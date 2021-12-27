https://ria.ru/20211227/strimery-1765688525.html

В Брянске отправили в колонию стримеров, закопавших инвалида в могилу

В Брянске отправили в колонию стримеров, закопавших инвалида в могилу - РИА Новости, 27.12.2021

В Брянске отправили в колонию стримеров, закопавших инвалида в могилу

Суд в Брянске приговорил двух стримеров, издевавшихся над инвалидом, к реальным срокам лишения свободы, следует из сообщения УМВД по региону РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T16:41

2021-12-27T16:41

2021-12-27T16:41

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БРЯНСК, 27 дек - РИА Новости. Суд в Брянске приговорил двух стримеров, издевавшихся над инвалидом, к реальным срокам лишения свободы, следует из сообщения УМВД по региону"Молодым людям было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов - ред.). Решением Советского районного суда города Брянска фигуранты были приговорены к лишению свободы на срок 2 года 3 месяца и 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.История о снятых брянскими блогерами роликах, в которых они издеваются над молодым человеком, получила широкий резонанс. Известно, что герой видео является инвалидом, он приехал в Брянск из Ярославской области и проживает на съемной квартире без документов. Авторы скандальных видео перед съемками угощали молодого человека алкоголем, после чего то обливали помоями, то кормили "просрочкой", то закапывали в импровизированную могилу. Эти стримы пользовались популярностью у определенного круга подписчиков, однако среди зрителей нашлись и те, кто обратился в полицию.В ходе расследования выяснилось, что авторы скандальных "стримов" в начале 2020 года "изготовили материал, противоречащий принятым в обществе моральным нормам, который впоследствии разместили на популярном видеохостинге, а также своих страницах в социальной сети". В результате Следственное управление УМВД России по Брянской области возбудило уголовное дело по факту незаконного изготовления в целях распространения, публичной демонстрации запрещенного информационного контента группой лиц по предварительному сговору".

https://ria.ru/20211224/bloger-1765313546.html

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происшествия, блогер, брянская область, брянск, россия