В Брянске отправили в колонию стримеров, закопавших инвалида в могилу
Суд в Брянске отправил в колонию двух стримеров, закопавших инвалида в могилу
БРЯНСК, 27 дек - РИА Новости. Суд в Брянске приговорил двух стримеров, издевавшихся над инвалидом, к реальным срокам лишения свободы, следует из сообщения УМВД по региону
"Молодым людям было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов - ред.). Решением Советского районного суда города Брянска фигуранты были приговорены к лишению свободы на срок 2 года 3 месяца и 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
История о снятых брянскими блогерами роликах, в которых они издеваются над молодым человеком, получила широкий резонанс. Известно, что герой видео является инвалидом, он приехал в Брянск из Ярославской области и проживает на съемной квартире без документов. Авторы скандальных видео перед съемками угощали молодого человека алкоголем, после чего то обливали помоями, то кормили "просрочкой", то закапывали в импровизированную могилу. Эти стримы пользовались популярностью у определенного круга подписчиков, однако среди зрителей нашлись и те, кто обратился в полицию.
В ходе расследования выяснилось, что авторы скандальных "стримов" в начале 2020 года "изготовили материал, противоречащий принятым в обществе моральным нормам, который впоследствии разместили на популярном видеохостинге, а также своих страницах в социальной сети". В результате Следственное управление УМВД России по Брянской области возбудило уголовное дело по факту незаконного изготовления в целях распространения, публичной демонстрации запрещенного информационного контента группой лиц по предварительному сговору".
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