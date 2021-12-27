Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211227/sputniki-1765734134.html
"Фрегат" вывел на орбиту рекордное количество спутников OneWeb
"Фрегат" вывел на орбиту рекордное количество спутников OneWeb - РИА Новости, 28.12.2021
"Фрегат" вывел на орбиту рекордное количество спутников OneWeb
Разгонный блок "Фрегат" впервые вывел на орбиту сразу 36 спутников связи OneWeb после запуска с Байконура, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-27T21:40
2021-12-28T00:03
французская гвиана
роскосмос
союз
космос - риа наука
oneweb
восточный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589938867_0:25:583:353_1920x0_80_0_0_610ac1e6f875da9e03faa3271d6af474.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" впервые вывел на орбиту сразу 36 спутников связи OneWeb после запуска с Байконура, сообщил "Роскосмос"."Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло в соответствии с циклограммой", — добавили в госкорпорации.Ракета "Союз-2.1б" стартовала в 16:10 (мск) с космодрома Байконур. Через девять с небольшим минут разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени носителя.Для того чтобы доставить 36 аппаратов на орбиту высотой около 450 километров, "Фрегат" десять раз включал двигательную установку. Спутники должны самостоятельно добраться до заданных орбит.Это был первый пуск с Байконура с таким количеством спутников OneWeb. До этого 36 аппаратов запускали на ракетах "Союз" только с Восточного. Разница вызвана более высокими энергетическими характеристиками ракеты при пусках с дальневосточного космодрома, в связи с чем в "Роскосмосе" заявляли о работе над оптимизацией траекторий полета с Байконура.Этот старт стал двенадцатым из девятнадцати прописанных в контракте с компанией Arianespace. Всего прошло пять пусков с Байконура, шесть — с Восточного и один — с космодрома Куру во Французской Гвиане.На 2022 год планируется шесть пусков с Байконура (в январе, феврале, два старта в апреле, мае и августе) и один — с Куру 10 февраля.Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. Компания собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.
https://ria.ru/20211014/rogozin-1754642360.html
французская гвиана
восточный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с Байконура
27 декабря 2021 года в 16:10:37 по московскому времени с космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту.
2021-12-27T21:40
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589938867_71:0:574:377_1920x0_80_0_0_942c94be69daaa9ccb950d793339bcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
французская гвиана, роскосмос, союз, космос - риа наука, oneweb, восточный
21:40 27.12.2021 (обновлено: 00:03 28.12.2021)
 
"Фрегат" вывел на орбиту рекордное количество спутников OneWeb

Рекордное для пуска с Байконура количество спутников OneWeb вывели на орбиту

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" впервые вывел на орбиту сразу 36 спутников связи OneWeb после запуска с Байконура, сообщил "Роскосмос".
"Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло в соответствии с циклограммой", — добавили в госкорпорации.
Ракета "Союз-2.1б" стартовала в 16:10 (мск) с космодрома Байконур. Через девять с небольшим минут разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени носителя.
Для того чтобы доставить 36 аппаратов на орбиту высотой около 450 километров, "Фрегат" десять раз включал двигательную установку. Спутники должны самостоятельно добраться до заданных орбит.
Это был первый пуск с Байконура с таким количеством спутников OneWeb. До этого 36 аппаратов запускали на ракетах "Союз" только с Восточного. Разница вызвана более высокими энергетическими характеристиками ракеты при пусках с дальневосточного космодрома, в связи с чем в "Роскосмосе" заявляли о работе над оптимизацией траекторий полета с Байконура.
Этот старт стал двенадцатым из девятнадцати прописанных в контракте с компанией Arianespace. Всего прошло пять пусков с Байконура, шесть — с Восточного и один — с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 36-ю аппаратами компании OneWeb с космодрома Восточный в Амурской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 20:39
Рогозин напомнил европейскому топ-менеджеру о вкладе России в запуск OneWeb
На 2022 год планируется шесть пусков с Байконура (в январе, феврале, два старта в апреле, мае и августе) и один — с Куру 10 февраля.
Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. Компания собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.
 
Французская ГвианаРоскосмосСоюзКосмос - РИА НаукаOneWebвосточный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУ
02:15Эксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всех
02:15Врач рассказал, чем опасен морозный воздух
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
Лента новостейМолния
Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУЭксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всехВрач рассказал, чем опасен морозный воздухНа Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для Молдавии