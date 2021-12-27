https://ria.ru/20211227/sputniki-1765734134.html

"Фрегат" вывел на орбиту рекордное количество спутников OneWeb

"Фрегат" вывел на орбиту рекордное количество спутников OneWeb - РИА Новости, 28.12.2021

"Фрегат" вывел на орбиту рекордное количество спутников OneWeb

Разгонный блок "Фрегат" впервые вывел на орбиту сразу 36 спутников связи OneWeb после запуска с Байконура, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-27T21:40

2021-12-27T21:40

2021-12-28T00:03

французская гвиана

роскосмос

союз

космос - риа наука

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восточный

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" впервые вывел на орбиту сразу 36 спутников связи OneWeb после запуска с Байконура, сообщил "Роскосмос"."Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло в соответствии с циклограммой", — добавили в госкорпорации.Ракета "Союз-2.1б" стартовала в 16:10 (мск) с космодрома Байконур. Через девять с небольшим минут разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени носителя.Для того чтобы доставить 36 аппаратов на орбиту высотой около 450 километров, "Фрегат" десять раз включал двигательную установку. Спутники должны самостоятельно добраться до заданных орбит.Это был первый пуск с Байконура с таким количеством спутников OneWeb. До этого 36 аппаратов запускали на ракетах "Союз" только с Восточного. Разница вызвана более высокими энергетическими характеристиками ракеты при пусках с дальневосточного космодрома, в связи с чем в "Роскосмосе" заявляли о работе над оптимизацией траекторий полета с Байконура.Этот старт стал двенадцатым из девятнадцати прописанных в контракте с компанией Arianespace. Всего прошло пять пусков с Байконура, шесть — с Восточного и один — с космодрома Куру во Французской Гвиане.На 2022 год планируется шесть пусков с Байконура (в январе, феврале, два старта в апреле, мае и августе) и один — с Куру 10 февраля.Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. Компания собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.

https://ria.ru/20211014/rogozin-1754642360.html

французская гвиана

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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с Байконура 27 декабря 2021 года в 16:10:37 по московскому времени с космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту. 2021-12-27T21:40 true PT0M45S

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французская гвиана, роскосмос, союз, космос - риа наука, oneweb, восточный