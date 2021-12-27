https://ria.ru/20211227/sputniki-1765684980.html

Головной блок со спутниками OneWeb отделился от ракеты "Союз"

Головной блок со спутниками OneWeb отделился от ракеты "Союз" - РИА Новости, 27.12.2021

Головной блок со спутниками OneWeb отделился от ракеты "Союз"

Головной блок с 36 спутниками связи OneWeb отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1б", запущенной с космодрома Байконур, трансляция идёт на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T16:26

2021-12-27T16:26

2021-12-27T16:46

наука

французская гвиана

роскосмос

союз

космос - риа наука

байконур (космодром)

arianespace

oneweb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765689088_0:155:1920:1235_1920x0_80_0_0_60e0429ed83a155c08272e2effe02564.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Головной блок с 36 спутниками связи OneWeb отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1б", запущенной с космодрома Байконур, трансляция идёт на сайте "Роскосмоса".Ракета стартовала в 16.10 мск.После отделения от ракеты-носителя включатся двигатели разгонного блока "Фрегат", который доставит спутники на высоту в 450 километров. Впоследствии спутники самостоятельно доберутся до заданных орбит.Это первый пуск с Байконура с таким количеством спутников OneWeb. До этого 36 спутников запускали на ракетах "Союз" только с космодрома Восточный. Разница обусловлена более высокими энергетическими характеристиками ракеты при пусках с Восточного, в связи с чем в "Роскосмосе" заявляли о работе над оптимизацией траекторий полета с Байконура.До сегодняшнего дня были выполнены 11 из 19 положенных по контракту с компанией Arianespace пусков спутников OneWeb: четыре - с Байконура, шесть - с Восточного и один - с Куру.В 2022 году планируется шесть пусков с Байконура (в январе, феврале, два старта в апреле, мае и августе), а также один пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане (10 февраля).Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.

https://ria.ru/20211226/kosmos-1765521479.html

https://ria.ru/20211226/teleskop-1765512287.html

https://ria.ru/20211227/nauka-1765454723.html

французская гвиана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

французская гвиана, роскосмос, союз, космос - риа наука, байконур (космодром), arianespace, oneweb