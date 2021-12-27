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Наука
https://ria.ru/20211227/sputniki-1765684980.html
Головной блок со спутниками OneWeb отделился от ракеты "Союз"
Головной блок со спутниками OneWeb отделился от ракеты "Союз" - РИА Новости, 27.12.2021
Головной блок со спутниками OneWeb отделился от ракеты "Союз"
Головной блок с 36 спутниками связи OneWeb отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1б", запущенной с космодрома Байконур, трансляция идёт на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:26
2021-12-27T16:46
наука
французская гвиана
роскосмос
союз
космос - риа наука
байконур (космодром)
arianespace
oneweb
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Головной блок с 36 спутниками связи OneWeb отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1б", запущенной с космодрома Байконур, трансляция идёт на сайте "Роскосмоса".Ракета стартовала в 16.10 мск.После отделения от ракеты-носителя включатся двигатели разгонного блока "Фрегат", который доставит спутники на высоту в 450 километров. Впоследствии спутники самостоятельно доберутся до заданных орбит.Это первый пуск с Байконура с таким количеством спутников OneWeb. До этого 36 спутников запускали на ракетах "Союз" только с космодрома Восточный. Разница обусловлена более высокими энергетическими характеристиками ракеты при пусках с Восточного, в связи с чем в "Роскосмосе" заявляли о работе над оптимизацией траекторий полета с Байконура.До сегодняшнего дня были выполнены 11 из 19 положенных по контракту с компанией Arianespace пусков спутников OneWeb: четыре - с Байконура, шесть - с Восточного и один - с Куру.В 2022 году планируется шесть пусков с Байконура (в январе, феврале, два старта в апреле, мае и августе), а также один пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане (10 февраля).Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.
https://ria.ru/20211226/kosmos-1765521479.html
https://ria.ru/20211226/teleskop-1765512287.html
https://ria.ru/20211227/nauka-1765454723.html
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французская гвиана, роскосмос, союз, космос - риа наука, байконур (космодром), arianespace, oneweb
16:26 27.12.2021 (обновлено: 16:46 27.12.2021)
 
Головной блок со спутниками OneWeb отделился от ракеты "Союз"

Головной блок с 36 спутниками связи OneWeb отделился от ракеты-носителя "Союз"

© Фото : Роскосмос/Космический центр "Южный"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"с 36 спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1бс 36 спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : Роскосмос/Космический центр "Южный"
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Головной блок с 36 спутниками связи OneWeb отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1б", запущенной с космодрома Байконур, трансляция идёт на сайте "Роскосмоса".
Ракета стартовала в 16.10 мск.
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После отделения от ракеты-носителя включатся двигатели разгонного блока "Фрегат", который доставит спутники на высоту в 450 километров. Впоследствии спутники самостоятельно доберутся до заданных орбит.
Это первый пуск с Байконура с таким количеством спутников OneWeb. До этого 36 спутников запускали на ракетах "Союз" только с космодрома Восточный. Разница обусловлена более высокими энергетическими характеристиками ракеты при пусках с Восточного, в связи с чем в "Роскосмосе" заявляли о работе над оптимизацией траекторий полета с Байконура.
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До сегодняшнего дня были выполнены 11 из 19 положенных по контракту с компанией Arianespace пусков спутников OneWeb: четыре - с Байконура, шесть - с Восточного и один - с Куру.
В 2022 году планируется шесть пусков с Байконура (в январе, феврале, два старта в апреле, мае и августе), а также один пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане (10 февраля).
Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.
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НаукаФранцузская ГвианаРоскосмосСоюзКосмос - РИА НаукаБайконур (космодром)ArianespaceOneWeb
 
 
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