https://ria.ru/20211227/sputnik-1765710803.html

Лавров обсудил с главой ВОЗ вопросы регистрации "Спутника V"

Лавров обсудил с главой ВОЗ вопросы регистрации "Спутника V" - РИА Новости, 27.12.2021

Лавров обсудил с главой ВОЗ вопросы регистрации "Спутника V"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом вопрос регистрации в ВОЗ российской вакцины "Спутник V"... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T18:40

2021-12-27T18:40

2021-12-27T18:53

воз

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом вопрос регистрации в ВОЗ российской вакцины "Спутник V" и необходимость признания всеми странами на взаимной основе документов о вакцинации от COVID-19, сообщил МИД РФ."В контексте преодоления пандемии COVID-19 и обеспечения равного доступа населения стран мира к средствам профилактики и лечения этого заболевания, а также восстановления их свободного передвижения особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины "Спутник V", необходимости обеспечения признания всеми странами на взаимной основе документов о вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы международного сотрудничества в деле преодоления последствий пандемии новой коронавирусной инфекции, пути повышения эффективности глобальной системы готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения при центральной координирующей роли ВОЗ.Кроме того, Лавров приветствовал решение стран-членов ВОЗ о начале работы над новым международно-правовым инструментом по борьбе с пандемиями и подтвердил приверженность российской стороны сотрудничеству с Организацией и взаимодействию с другими государствами в интересах достижения этой цели.

https://ria.ru/20211221/omikron-1764756446.html

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