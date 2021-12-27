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Лавров обсудил с главой ВОЗ вопросы регистрации "Спутника V"
Лавров обсудил с главой ВОЗ вопросы регистрации "Спутника V" - РИА Новости, 27.12.2021
Лавров обсудил с главой ВОЗ вопросы регистрации "Спутника V"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом вопрос регистрации в ВОЗ российской вакцины "Спутник V"... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T18:40
2021-12-27T18:53
воз
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом вопрос регистрации в ВОЗ российской вакцины "Спутник V" и необходимость признания всеми странами на взаимной основе документов о вакцинации от COVID-19, сообщил МИД РФ."В контексте преодоления пандемии COVID-19 и обеспечения равного доступа населения стран мира к средствам профилактики и лечения этого заболевания, а также восстановления их свободного передвижения особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины "Спутник V", необходимости обеспечения признания всеми странами на взаимной основе документов о вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы международного сотрудничества в деле преодоления последствий пандемии новой коронавирусной инфекции, пути повышения эффективности глобальной системы готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения при центральной координирующей роли ВОЗ.Кроме того, Лавров приветствовал решение стран-членов ВОЗ о начале работы над новым международно-правовым инструментом по борьбе с пандемиями и подтвердил приверженность российской стороны сотрудничеству с Организацией и взаимодействию с другими государствами в интересах достижения этой цели.
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воз, в мире, вакцинация, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
18:40 27.12.2021 (обновлено: 18:53 27.12.2021)
 
Лавров обсудил с главой ВОЗ вопросы регистрации "Спутника V"

Глава МИД Лавров обсудил с гендиректором ВОЗ Адханомом вопросы регистрации "Спутника V"

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом вопрос регистрации в ВОЗ российской вакцины "Спутник V" и необходимость признания всеми странами на взаимной основе документов о вакцинации от COVID-19, сообщил МИД РФ.
"В контексте преодоления пандемии COVID-19 и обеспечения равного доступа населения стран мира к средствам профилактики и лечения этого заболевания, а также восстановления их свободного передвижения особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины "Спутник V", необходимости обеспечения признания всеми странами на взаимной основе документов о вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы международного сотрудничества в деле преодоления последствий пандемии новой коронавирусной инфекции, пути повышения эффективности глобальной системы готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения при центральной координирующей роли ВОЗ.
Кроме того, Лавров приветствовал решение стран-членов ВОЗ о начале работы над новым международно-правовым инструментом по борьбе с пандемиями и подтвердил приверженность российской стороны сотрудничеству с Организацией и взаимодействию с другими государствами в интересах достижения этой цели.
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Распространение коронавирусаВОЗВ миреВакцинацияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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