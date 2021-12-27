Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником
Президент России Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником, подчеркнув, что они задают стандарты, которые служат ориентиром для их коллег во всем мире.
День спасателя отмечается в России 27 декабря.
"По уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и четкости отработки сложнейших экстраординарных задач наши спасатели среди лучших. Вы задаете стандарты, которые служат ориентиром для ваших коллег во всем мире. Россия по праву гордится вами", - сказал президент в видеообращении.
Президент напомнил, что в этом году спасатели боролись с лесными пожарами, в рамках гуманитарных программ работали в Афганистане, Сирии и других странах, доставляли вакцины от коронавируса.
Глава государства также поблагодарил спасателей за рискованную службу, отметив, что они решают огромный массив задач, которые крайне важны, значимы для граждан и государства, напрямую связаны с защитой здоровья и жизни людей.
"Наши граждане точно знают, что сотрудники МЧС готовы прийти на выручку в любое время дня и ночи, что задействуют все резервы, все доступные силы и средства, технику, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу. И будут бороться за каждого человека, даже ценой собственной жизни", - добавил президент.
Путин подчеркнул, что спасатели, пожертвовавшие собой, навечно останутся в почетных списках лучших бойцов МЧС. В их числе горноспасатели, погибшие на шахте "Листвяжная" и глава МЧС Евгений Зиничев, отметил президент.
"Уверен, российские спасатели всегда будут чтить, свято хранить и соблюдать традиции самоотверженного преданного служения своей стране и народу. И это надежная основа для кадрового укрепления ведомства, для всесторонней профессиональной подготовки и для дальнейшего роста молодых сотрудников", - добавил Путин.