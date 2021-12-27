https://ria.ru/20211227/spasateli-1765576815.html

Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.12.2021

Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником, подчеркнув, что они задают стандарты, которые служат ориентиром... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T00:52

2021-12-27T00:52

2021-12-27T00:52

общество

сирия

афганистан

москва

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником, подчеркнув, что они задают стандарты, которые служат ориентиром для их коллег во всем мире.День спасателя отмечается в России 27 декабря.Президент напомнил, что в этом году спасатели боролись с лесными пожарами, в рамках гуманитарных программ работали в Афганистане, Сирии и других странах, доставляли вакцины от коронавируса.Глава государства также поблагодарил спасателей за рискованную службу, отметив, что они решают огромный массив задач, которые крайне важны, значимы для граждан и государства, напрямую связаны с защитой здоровья и жизни людей."Наши граждане точно знают, что сотрудники МЧС готовы прийти на выручку в любое время дня и ночи, что задействуют все резервы, все доступные силы и средства, технику, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу. И будут бороться за каждого человека, даже ценой собственной жизни", - добавил президент.Путин подчеркнул, что спасатели, пожертвовавшие собой, навечно останутся в почетных списках лучших бойцов МЧС. В их числе горноспасатели, погибшие на шахте "Листвяжная" и глава МЧС Евгений Зиничев, отметил президент."Уверен, российские спасатели всегда будут чтить, свято хранить и соблюдать традиции самоотверженного преданного служения своей стране и народу. И это надежная основа для кадрового укрепления ведомства, для всесторонней профессиональной подготовки и для дальнейшего роста молодых сотрудников", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211224/spasateli-1765327338.html

https://ria.ru/20211227/prazdnik-1765297913.html

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общество, сирия, афганистан, москва, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия