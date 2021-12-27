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В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата - РИА Новости, 27.12.2021
В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
Польская прокуратура объявила в розыск солдата Войска польского Эмиля Чечко, который сбежал в Белоруссию, сообщил журналистам заместитель руководителя... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T22:59
2021-12-27T22:59
в мире
белоруссия
минск
польша
мвд польши
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 27 дек – РИА Новости. Польская прокуратура объявила в розыск солдата Войска польского Эмиля Чечко, который сбежал в Белоруссию, сообщил журналистам заместитель руководителя прокуратуры района Белосток-Север по военным делам Радослав Вишенко."Отдел по военным делам районной прокуратуры Белосток-Север, получив из военного гарнизонного суда в Ольштыне постановление о временном аресте, объявил сегодня в розыск подозреваемого Эмиля Ч", - рассказал прокурор.Он уточнил, что объявление в розыск означает, что "любой орган, например полиция или военная жандармерия, могут задержать данного человека и передать его соответствующим органам для того, чтобы поместить его в следственный изолятор".Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий Эмиль Чечко перешел границу из Польши в Белоруссию и попросил политического убежища у Минска. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Белоруссия".Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему также приходилось стрелять в мигрантов. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.В МВД Польши ранее назвали сообщение об убийстве волонтеров "высосанной из пальца историей".
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в мире, белоруссия, минск, польша, мвд польши, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
22:59 27.12.2021
 
В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата

Польская прокуратура объявила в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата Эмиля Чечко

© SputnikЭмиль Чечко
Эмиль Чечко - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 дек – РИА Новости. Польская прокуратура объявила в розыск солдата Войска польского Эмиля Чечко, который сбежал в Белоруссию, сообщил журналистам заместитель руководителя прокуратуры района Белосток-Север по военным делам Радослав Вишенко.
"Отдел по военным делам районной прокуратуры Белосток-Север, получив из военного гарнизонного суда в Ольштыне постановление о временном аресте, объявил сегодня в розыск подозреваемого Эмиля Ч", - рассказал прокурор.
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Он уточнил, что объявление в розыск означает, что "любой орган, например полиция или военная жандармерия, могут задержать данного человека и передать его соответствующим органам для того, чтобы поместить его в следственный изолятор".
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий Эмиль Чечко перешел границу из Польши в Белоруссию и попросил политического убежища у Минска. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Белоруссия".
Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему также приходилось стрелять в мигрантов. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.
В МВД Польши ранее назвали сообщение об убийстве волонтеров "высосанной из пальца историей".
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В миреБелоруссияМинскПольшаМВД ПольшиСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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