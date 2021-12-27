https://ria.ru/20211227/soldat-1765741762.html

В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата

В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата - РИА Новости, 27.12.2021

В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата

Польская прокуратура объявила в розыск солдата Войска польского Эмиля Чечко, который сбежал в Белоруссию, сообщил журналистам заместитель руководителя... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T22:59

2021-12-27T22:59

2021-12-27T22:59

в мире

белоруссия

минск

польша

мвд польши

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764229034_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_084da343febc44caf5280fa0a54b431a.jpg

ВАРШАВА, 27 дек – РИА Новости. Польская прокуратура объявила в розыск солдата Войска польского Эмиля Чечко, который сбежал в Белоруссию, сообщил журналистам заместитель руководителя прокуратуры района Белосток-Север по военным делам Радослав Вишенко."Отдел по военным делам районной прокуратуры Белосток-Север, получив из военного гарнизонного суда в Ольштыне постановление о временном аресте, объявил сегодня в розыск подозреваемого Эмиля Ч", - рассказал прокурор.Он уточнил, что объявление в розыск означает, что "любой орган, например полиция или военная жандармерия, могут задержать данного человека и передать его соответствующим органам для того, чтобы поместить его в следственный изолятор".Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий Эмиль Чечко перешел границу из Польши в Белоруссию и попросил политического убежища у Минска. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Белоруссия".Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему также приходилось стрелять в мигрантов. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.В МВД Польши ранее назвали сообщение об убийстве волонтеров "высосанной из пальца историей".

https://ria.ru/20211227/polsha-1765721140.html

https://ria.ru/20211218/polsha-1764369166.html

белоруссия

минск

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск, польша, мвд польши, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии