В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
Польская прокуратура объявила в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата Эмиля Чечко
© SputnikЭмиль Чечко
© Sputnik
ВАРШАВА, 27 дек – РИА Новости. Польская прокуратура объявила в розыск солдата Войска польского Эмиля Чечко, который сбежал в Белоруссию, сообщил журналистам заместитель руководителя прокуратуры района Белосток-Север по военным делам Радослав Вишенко.
"Отдел по военным делам районной прокуратуры Белосток-Север, получив из военного гарнизонного суда в Ольштыне постановление о временном аресте, объявил сегодня в розыск подозреваемого Эмиля Ч", - рассказал прокурор.
Он уточнил, что объявление в розыск означает, что "любой орган, например полиция или военная жандармерия, могут задержать данного человека и передать его соответствующим органам для того, чтобы поместить его в следственный изолятор".
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий Эмиль Чечко перешел границу из Польши в Белоруссию и попросил политического убежища у Минска. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Белоруссия".
Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему также приходилось стрелять в мигрантов. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.
В МВД Польши ранее назвали сообщение об убийстве волонтеров "высосанной из пальца историей".
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