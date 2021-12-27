https://ria.ru/20211227/sobytiya-1765677960.html

Национальная идея, трагедии и успехи — главные события 2021-го

Национальная идея, трагедии и успехи — главные события 2021-го - РИА Новости, 27.12.2021

Национальная идея, трагедии и успехи — главные события 2021-го

Ожесточенная борьба с пандемией, красные линии в большой политике, достижения оборонки и космонавтики, трагедии в Перми и Казани — кроме этого, в уходящем году... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:40

2021-12-27T15:40

2021-12-27T18:19

киев

талибан

spacex

наса

международная космическая станция (мкс)

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ожесточенная борьба с пандемией, красные линии в большой политике, достижения оборонки и космонавтики, трагедии в Перми и Казани — кроме этого, в уходящем году в России впервые прозвучала формулировка национальной идеи — умеренный консерватизм, а также появилось больше возможностей защищать себя. РИА Новости вспоминает десять наиболее громких событий 2021-го.Консерватизм, но умеренныйО национальной идее в России говорили давно, и вот — впервые за многие годы — прозвучал ориентир.Президент Владимир Путин на форуме дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи 21 октября сказал: "На предстоящий период мирового переустройства, который может продолжаться довольно долго и окончательный дизайн которого неизвестен, умеренный консерватизм — самая разумная линия поведения, во всяком случае, на мой взгляд".По словам президента, эта линия неизбежно будет меняться, но пока врачебный принцип "не навреди" представляется наиболее рациональным.Россия чертит красные линииУкрепление НАТО у границ вынудило Москву поставить вопрос о красных линиях — если Запад их пересечет, ответ будет жестким. Напряжение нарастало весь год: провокация британского корабля у берегов Крыма, поставки западных вооружений Киеву, обвинения России в желании "напасть на Украину", скандалы с высылкой дипломатов.Эскалацию остановила только инициатива Владимира Путина о начале переговоров с Вашингтоном и НАТО по новым принципам безопасности, ключевой из которых — нерасширение альянса на Восток. И уже в январе в Женеве может пройти экспертная встреча по гарантиям, которых ждет Москва.Слишком дорогой газВ Европе — дефицит газа, однако многие политики под давлением США продолжали бороться с "Северным потоком — 2". Несмотря на санкции против компаний, участвующих в проекте, трубопровод достроили. Запустят, как только оформят сертификацию. Тем временем цена голубого топлива в Европе била рекорд за рекордом, в какой-то момент перевалив за две тысячи долларов.Вакцинация на выборВ уходящем году от коронавируса погибли пять миллионов человек по всему миру. Многие страны по-прежнему закрыты, появляются все новые штаммы. Олимпиада впервые в истории прошла без зрителей на трибунах. Единственный способ одолеть опасную инфекцию — массовая вакцинация.В России прививочная кампания стартовала в январе, через полгода "Спутник V" и "ЭпиВакКорону" дополнили препараты "КовиВак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-Н". В декабре Минздрав выдал разрешение на клинические исследования назальной вакцины.Новое оружие РоссииРоссия — безоговорочный лидер по гиперзвуковым системам. В конце декабря состоялся первый залповый пуск ракет "Циркон", под перспективное оружие уже строят корабли и подлодки.Кроме того, в 2021-м испытали ЗРК С-500 "Прометей". Это первая в мире мобильная система, способная эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты и космические беспилотники с ядерным оружием на борту. Также представили прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate — Су-75. А под самый конец года в войска поступит первая партия танка "Армата".Штурм Капитолия — раскол страныСобравшись 6 января у Капитолийского холма в Вашингтоне, сторонники Дональда Трампа захватили конгресс, где утверждались итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов. Заседание было сорвано. Погибли пять человек, в том числе полицейский. Теперь участников судят за мятеж, развернули массовую кампанию их публичного порицания, но общество и по этому вопросу остается расколотым.Бегство американцев из АфганистанаПосле двадцати лет попыток Вашингтона насадить демократию талибы* молниеносно захватили власть в Кабуле. Для установления полного контроля в стране им понадобилось несколько недель.Проамериканский режим рухнул в считанные дни. Ярким символом этого провала стали шокирующие кадры с афганцами, падающими с самолетов, за которые они цеплялись в надежде покинуть родину.Белоруссия признала КрымВ интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что признает Крым российским не только фактически (на что он ранее упирал), но и юридически: "Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским".Он готов приехать на полуостров в гости к Путину: "Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был, Крым. Это и мой Крым".Трагедии в Перми и КазаниОдиннадцатого мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в казанской гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Двадцатого сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Преступника обезвредил инспектор ДПС Константин Калинин, вместе с напарником первым прибывший на место.Трагедии потрясли всю страну. Минобрнауки предложило разработать единый федеральный стандарт безопасности образовательных организаций. Минпросвещения предлагает приравнять такие нападения к террористическим действиям.Первое космическое кино — нашеРоссийские актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в течение 12 дней снимали картину "Вызов" на Международной космической станции. Киногруппа отправилась на МКС 5 октября с Байконура на корабле "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым. "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить на орбиту актера Тома Круза, но отложили съемки.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, талибан, spacex, наса, международная космическая станция (мкс), северный поток — 2, россия