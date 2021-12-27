15:40 27.12.2021 (обновлено: 18:19 27.12.2021)
Национальная идея, трагедии и успехи — главные события 2021-го
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЧлен съемочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18"
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ожесточенная борьба с пандемией, красные линии в большой политике, достижения оборонки и космонавтики, трагедии в Перми и Казани — кроме этого, в уходящем году в России впервые прозвучала формулировка национальной идеи — умеренный консерватизм, а также появилось больше возможностей защищать себя. РИА Новости вспоминает десять наиболее громких событий 2021-го.
Консерватизм, но умеренный
О национальной идее в России говорили давно, и вот — впервые за многие годы — прозвучал ориентир.
Президент Владимир Путин на форуме дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи 21 октября сказал: "На предстоящий период мирового переустройства, который может продолжаться довольно долго и окончательный дизайн которого неизвестен, умеренный консерватизм — самая разумная линия поведения, во всяком случае, на мой взгляд".
По словам президента, эта линия неизбежно будет меняться, но пока врачебный принцип "не навреди" представляется наиболее рациональным.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Россия чертит красные линии
Укрепление НАТО у границ вынудило Москву поставить вопрос о красных линиях — если Запад их пересечет, ответ будет жестким. Напряжение нарастало весь год: провокация британского корабля у берегов Крыма, поставки западных вооружений Киеву, обвинения России в желании "напасть на Украину", скандалы с высылкой дипломатов.
Эскалацию остановила только инициатива Владимира Путина о начале переговоров с Вашингтоном и НАТО по новым принципам безопасности, ключевой из которых — нерасширение альянса на Восток. И уже в январе в Женеве может пройти экспертная встреча по гарантиям, которых ждет Москва.
Корабли стран НАТО в Черном море
Слишком дорогой газ
В Европе — дефицит газа, однако многие политики под давлением США продолжали бороться с "Северным потоком — 2". Несмотря на санкции против компаний, участвующих в проекте, трубопровод достроили. Запустят, как только оформят сертификацию. Тем временем цена голубого топлива в Европе била рекорд за рекордом, в какой-то момент перевалив за две тысячи долларов.
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" около Любмина
Вакцинация на выбор
В уходящем году от коронавируса погибли пять миллионов человек по всему миру. Многие страны по-прежнему закрыты, появляются все новые штаммы. Олимпиада впервые в истории прошла без зрителей на трибунах. Единственный способ одолеть опасную инфекцию — массовая вакцинация.
В России прививочная кампания стартовала в январе, через полгода "Спутник V" и "ЭпиВакКорону" дополнили препараты "КовиВак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-Н". В декабре Минздрав выдал разрешение на клинические исследования назальной вакцины.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
Российский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
Новое оружие России
Россия — безоговорочный лидер по гиперзвуковым системам. В конце декабря состоялся первый залповый пуск ракет "Циркон", под перспективное оружие уже строят корабли и подлодки.
Кроме того, в 2021-м испытали ЗРК С-500 "Прометей". Это первая в мире мобильная система, способная эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты и космические беспилотники с ядерным оружием на борту.
Также представили прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate — Су-75. А под самый конец года в войска поступит первая партия танка "Армата".
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Танк Т-14 "Армата" перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Штурм Капитолия — раскол страны
Собравшись 6 января у Капитолийского холма в Вашингтоне, сторонники Дональда Трампа захватили конгресс, где утверждались итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов. Заседание было сорвано. Погибли пять человек, в том числе полицейский. Теперь участников судят за мятеж, развернули массовую кампанию их публичного порицания, но общество и по этому вопросу остается расколотым.
© AP Photo / John MinchilloШтурм Капитолия
© AP Photo / John Minchillo
Штурм Капитолия
Бегство американцев из Афганистана
После двадцати лет попыток Вашингтона насадить демократию талибы* молниеносно захватили власть в Кабуле. Для установления полного контроля в стране им понадобилось несколько недель.
Проамериканский режим рухнул в считанные дни. Ярким символом этого провала стали шокирующие кадры с афганцами, падающими с самолетов, за которые они цеплялись в надежде покинуть родину.
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah CampbellОчередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
Белоруссия признала Крым
В интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что признает Крым российским не только фактически (на что он ранее упирал), но и юридически: "Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским".
Он готов приехать на полуостров в гости к Путину: "Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был, Крым. Это и мой Крым".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Трагедии в Перми и Казани
Одиннадцатого мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в казанской гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Двадцатого сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Преступника обезвредил инспектор ДПС Константин Калинин, вместе с напарником первым прибывший на место.
Ильназ Галявиев в суде
Трагедии потрясли всю страну. Минобрнауки предложило разработать единый федеральный стандарт безопасности образовательных организаций. Минпросвещения предлагает приравнять такие нападения к террористическим действиям.
Первое космическое кино — наше
Российские актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в течение 12 дней снимали картину "Вызов" на Международной космической станции. Киногруппа отправилась на МКС 5 октября с Байконура на корабле "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым. "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить на орбиту актера Тома Круза, но отложили съемки.
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкКосмонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.