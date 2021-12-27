Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211227/sobytiya-1765677960.html
Национальная идея, трагедии и успехи — главные события 2021-го
Национальная идея, трагедии и успехи — главные события 2021-го - РИА Новости, 27.12.2021
Национальная идея, трагедии и успехи — главные события 2021-го
Ожесточенная борьба с пандемией, красные линии в большой политике, достижения оборонки и космонавтики, трагедии в Перми и Казани — кроме этого, в уходящем году... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T15:40
2021-12-27T18:19
киев
талибан
spacex
наса
международная космическая станция (мкс)
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754909461_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_65132afb2410f2406589978773176bbc.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ожесточенная борьба с пандемией, красные линии в большой политике, достижения оборонки и космонавтики, трагедии в Перми и Казани — кроме этого, в уходящем году в России впервые прозвучала формулировка национальной идеи — умеренный консерватизм, а также появилось больше возможностей защищать себя. РИА Новости вспоминает десять наиболее громких событий 2021-го.Консерватизм, но умеренныйО национальной идее в России говорили давно, и вот — впервые за многие годы — прозвучал ориентир.Президент Владимир Путин на форуме дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи 21 октября сказал: "На предстоящий период мирового переустройства, который может продолжаться довольно долго и окончательный дизайн которого неизвестен, умеренный консерватизм — самая разумная линия поведения, во всяком случае, на мой взгляд".По словам президента, эта линия неизбежно будет меняться, но пока врачебный принцип "не навреди" представляется наиболее рациональным.Россия чертит красные линииУкрепление НАТО у границ вынудило Москву поставить вопрос о красных линиях — если Запад их пересечет, ответ будет жестким. Напряжение нарастало весь год: провокация британского корабля у берегов Крыма, поставки западных вооружений Киеву, обвинения России в желании "напасть на Украину", скандалы с высылкой дипломатов.Эскалацию остановила только инициатива Владимира Путина о начале переговоров с Вашингтоном и НАТО по новым принципам безопасности, ключевой из которых — нерасширение альянса на Восток. И уже в январе в Женеве может пройти экспертная встреча по гарантиям, которых ждет Москва.Слишком дорогой газВ Европе — дефицит газа, однако многие политики под давлением США продолжали бороться с "Северным потоком — 2". Несмотря на санкции против компаний, участвующих в проекте, трубопровод достроили. Запустят, как только оформят сертификацию. Тем временем цена голубого топлива в Европе била рекорд за рекордом, в какой-то момент перевалив за две тысячи долларов.Вакцинация на выборВ уходящем году от коронавируса погибли пять миллионов человек по всему миру. Многие страны по-прежнему закрыты, появляются все новые штаммы. Олимпиада впервые в истории прошла без зрителей на трибунах. Единственный способ одолеть опасную инфекцию — массовая вакцинация.В России прививочная кампания стартовала в январе, через полгода "Спутник V" и "ЭпиВакКорону" дополнили препараты "КовиВак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-Н". В декабре Минздрав выдал разрешение на клинические исследования назальной вакцины.Новое оружие РоссииРоссия — безоговорочный лидер по гиперзвуковым системам. В конце декабря состоялся первый залповый пуск ракет "Циркон", под перспективное оружие уже строят корабли и подлодки.Кроме того, в 2021-м испытали ЗРК С-500 "Прометей". Это первая в мире мобильная система, способная эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты и космические беспилотники с ядерным оружием на борту. Также представили прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate — Су-75. А под самый конец года в войска поступит первая партия танка "Армата".Штурм Капитолия — раскол страныСобравшись 6 января у Капитолийского холма в Вашингтоне, сторонники Дональда Трампа захватили конгресс, где утверждались итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов. Заседание было сорвано. Погибли пять человек, в том числе полицейский. Теперь участников судят за мятеж, развернули массовую кампанию их публичного порицания, но общество и по этому вопросу остается расколотым.Бегство американцев из АфганистанаПосле двадцати лет попыток Вашингтона насадить демократию талибы* молниеносно захватили власть в Кабуле. Для установления полного контроля в стране им понадобилось несколько недель.Проамериканский режим рухнул в считанные дни. Ярким символом этого провала стали шокирующие кадры с афганцами, падающими с самолетов, за которые они цеплялись в надежде покинуть родину.Белоруссия признала КрымВ интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что признает Крым российским не только фактически (на что он ранее упирал), но и юридически: "Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским".Он готов приехать на полуостров в гости к Путину: "Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был, Крым. Это и мой Крым".Трагедии в Перми и КазаниОдиннадцатого мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в казанской гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Двадцатого сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Преступника обезвредил инспектор ДПС Константин Калинин, вместе с напарником первым прибывший на место.Трагедии потрясли всю страну. Минобрнауки предложило разработать единый федеральный стандарт безопасности образовательных организаций. Минпросвещения предлагает приравнять такие нападения к террористическим действиям.Первое космическое кино — нашеРоссийские актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в течение 12 дней снимали картину "Вызов" на Международной космической станции. Киногруппа отправилась на МКС 5 октября с Байконура на корабле "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым. "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить на орбиту актера Тома Круза, но отложили съемки.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754909461_155:0:2672:1888_1920x0_80_0_0_d45c29cfe2048932357a98f80bbb980a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, талибан, spacex, наса, международная космическая станция (мкс), северный поток — 2, россия
15:40 27.12.2021 (обновлено: 18:19 27.12.2021)
 

Национальная идея, трагедии и успехи — главные события 2021-го

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЧлен съемочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18"
Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ожесточенная борьба с пандемией, красные линии в большой политике, достижения оборонки и космонавтики, трагедии в Перми и Казани — кроме этого, в уходящем году в России впервые прозвучала формулировка национальной идеи — умеренный консерватизм, а также появилось больше возможностей защищать себя. РИА Новости вспоминает десять наиболее громких событий 2021-го.

Консерватизм, но умеренный

О национальной идее в России говорили давно, и вот — впервые за многие годы — прозвучал ориентир.
Президент Владимир Путин на форуме дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи 21 октября сказал: "На предстоящий период мирового переустройства, который может продолжаться довольно долго и окончательный дизайн которого неизвестен, умеренный консерватизм — самая разумная линия поведения, во всяком случае, на мой взгляд".
По словам президента, эта линия неизбежно будет меняться, но пока врачебный принцип "не навреди" представляется наиболее рациональным.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"

Россия чертит красные линии

Укрепление НАТО у границ вынудило Москву поставить вопрос о красных линиях — если Запад их пересечет, ответ будет жестким. Напряжение нарастало весь год: провокация британского корабля у берегов Крыма, поставки западных вооружений Киеву, обвинения России в желании "напасть на Украину", скандалы с высылкой дипломатов.
Эскалацию остановила только инициатива Владимира Путина о начале переговоров с Вашингтоном и НАТО по новым принципам безопасности, ключевой из которых — нерасширение альянса на Восток. И уже в январе в Женеве может пройти экспертная встреча по гарантиям, которых ждет Москва.
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
Корабли стран НАТО в Черном море

Слишком дорогой газ

В Европе — дефицит газа, однако многие политики под давлением США продолжали бороться с "Северным потоком — 2". Несмотря на санкции против компаний, участвующих в проекте, трубопровод достроили. Запустят, как только оформят сертификацию. Тем временем цена голубого топлива в Европе била рекорд за рекордом, в какой-то момент перевалив за две тысячи долларов.
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" около Любмина

Вакцинация на выбор

В уходящем году от коронавируса погибли пять миллионов человек по всему миру. Многие страны по-прежнему закрыты, появляются все новые штаммы. Олимпиада впервые в истории прошла без зрителей на трибунах. Единственный способ одолеть опасную инфекцию — массовая вакцинация.
В России прививочная кампания стартовала в январе, через полгода "Спутник V" и "ЭпиВакКорону" дополнили препараты "КовиВак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-Н". В декабре Минздрав выдал разрешение на клинические исследования назальной вакцины.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
Российский препарат от коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Российский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"

Новое оружие России

Россия — безоговорочный лидер по гиперзвуковым системам. В конце декабря состоялся первый залповый пуск ракет "Циркон", под перспективное оружие уже строят корабли и подлодки.
Кроме того, в 2021-м испытали ЗРК С-500 "Прометей". Это первая в мире мобильная система, способная эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты и космические беспилотники с ядерным оружием на борту.
Также представили прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate — Су-75. А под самый конец года в войска поступит первая партия танка "Армата".
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Танк Т-14 Армата перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Танк Т-14 "Армата" перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Штурм Капитолия — раскол страны

Собравшись 6 января у Капитолийского холма в Вашингтоне, сторонники Дональда Трампа захватили конгресс, где утверждались итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов. Заседание было сорвано. Погибли пять человек, в том числе полицейский. Теперь участников судят за мятеж, развернули массовую кампанию их публичного порицания, но общество и по этому вопросу остается расколотым.
© AP Photo / John MinchilloШтурм Капитолия
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / John Minchillo
Штурм Капитолия

Бегство американцев из Афганистана

После двадцати лет попыток Вашингтона насадить демократию талибы* молниеносно захватили власть в Кабуле. Для установления полного контроля в стране им понадобилось несколько недель.
Проамериканский режим рухнул в считанные дни. Ярким символом этого провала стали шокирующие кадры с афганцами, падающими с самолетов, за которые они цеплялись в надежде покинуть родину.
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah CampbellОчередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah Campbell
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула

Белоруссия признала Крым

В интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что признает Крым российским не только фактически (на что он ранее упирал), но и юридически: "Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским".
Он готов приехать на полуостров в гости к Путину: "Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был, Крым. Это и мой Крым".
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Трагедии в Перми и Казани

Одиннадцатого мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в казанской гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Двадцатого сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Преступника обезвредил инспектор ДПС Константин Калинин, вместе с напарником первым прибывший на место.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев в суде
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Ильназ Галявиев в суде
Трагедии потрясли всю страну. Минобрнауки предложило разработать единый федеральный стандарт безопасности образовательных организаций. Минпросвещения предлагает приравнять такие нападения к террористическим действиям.

Первое космическое кино — наше

Российские актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в течение 12 дней снимали картину "Вызов" на Международной космической станции. Киногруппа отправилась на МКС 5 октября с Байконура на корабле "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым. "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить на орбиту актера Тома Круза, но отложили съемки.
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкКосмонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Перейти в фотобанк
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 
КиевТалибанSpaceXНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Северный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Эксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всех
02:15Врач рассказал, чем опасен морозный воздух
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всехВрач рассказал, чем опасен морозный воздухНа Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге