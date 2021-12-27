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Смехов вспомнил о конфликте Окуджавы и Пугачевой
Смехов вспомнил о конфликте Окуджавы и Пугачевой - РИА Новости, 27.12.2021
Смехов вспомнил о конфликте Окуджавы и Пугачевой
Вениамин Смехов рассказал о конфликте Булата Окуджавы и Аллы Пугачевой. Когда барду исполнилось 60 лет, в его честь снимали передачу. Сын поэта предложил... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:53
2021-12-27T10:53
2021-12-27T10:53
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алла пугачева
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Вениамин Смехов рассказал о конфликте Булата Окуджавы и Аллы Пугачевой. Когда барду исполнилось 60 лет, в его честь снимали передачу. Сын поэта предложил записать видеопоздравления от всех друзей Окуджавы. Жена Ольга попросила позвонить Примадонне – у Смехова был ее телефон.Затем, по словам актера в программе "Судьба человека", он передал трубку Ольге. Жена поэта "что-то сказала" и вернула трубку Вениамину.Когда видео показали поэту, он был в восторге, отметил Вениамин.По словам Смехова, он теперь напоминает эту историю Примадонне при встрече, отмечая, что сам Окуджава заказал ее "на бис".Ранее Максим Галкин вспомнил о ссоре Пугачевой с Моисеевым.
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знаменитости, алла пугачева, булат окуджава, вениамин смехов, шоу-бизнес
Смехов вспомнил о конфликте Окуджавы и Пугачевой
Смехов вспомнил о конфликте Окуджавы и Пугачевой из-за неправильной строчки Мандельштама
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Вениамин Смехов рассказал о конфликте Булата Окуджавы и Аллы Пугачевой. Когда барду исполнилось 60 лет, в его честь снимали передачу. Сын поэта предложил записать видеопоздравления от всех друзей Окуджавы. Жена Ольга попросила позвонить Примадонне – у Смехова был ее телефон.
"Она снимает трубку и начинает материться. "Я никогда не снимала эту трубку! А тут проходила из туалета, и вдруг она звенит! Ну и что, Веня, что случилось?". Я говорю: "Случилось 60-летие Окуджавы. Оля хочет, чтобы ты участвовала в этом фильме". Алла сказала: "Это невозможно, он меня ненавидит за то, что я какую-то строчку Мандельштама неправильно исполняю", – рассказал Смехов.
Затем, по словам актера в программе "Судьба человека", он передал
трубку Ольге. Жена поэта "что-то сказала" и вернула трубку Вениамину.
"Алла говорит: "Все, приезжайте". Она очень красиво оделась, села за рояль, произнесла замечательную речь по поводу того, кто для нас Булат Окуджава. И исполнила только что сочиненную песню про осень", – вспомнил Смехов.
Когда видео показали поэту, он был в восторге, отметил Вениамин.
"Видит Пугачеву – тишина. Она поздравила, Булат обернулся на свою жену и говорит: "Как вы ее уговорили?". Закончился фильм, и он говорит: "А можно еще раз посмотреть Пугачеву?" – рассказал артист.
По словам Смехова, он теперь напоминает эту историю Примадонне при встрече, отмечая, что сам Окуджава заказал ее "на бис".
Ранее Максим Галкин вспомнил
о ссоре Пугачевой с Моисеевым.