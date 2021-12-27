https://ria.ru/20211227/smekhov-1765610246.html

Смехов вспомнил о конфликте Окуджавы и Пугачевой

Смехов вспомнил о конфликте Окуджавы и Пугачевой - РИА Новости, 27.12.2021

Смехов вспомнил о конфликте Окуджавы и Пугачевой

Вениамин Смехов рассказал о конфликте Булата Окуджавы и Аллы Пугачевой. Когда барду исполнилось 60 лет, в его честь снимали передачу. Сын поэта предложил... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:53

2021-12-27T10:53

2021-12-27T10:53

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Вениамин Смехов рассказал о конфликте Булата Окуджавы и Аллы Пугачевой. Когда барду исполнилось 60 лет, в его честь снимали передачу. Сын поэта предложил записать видеопоздравления от всех друзей Окуджавы. Жена Ольга попросила позвонить Примадонне – у Смехова был ее телефон.Затем, по словам актера в программе "Судьба человека", он передал трубку Ольге. Жена поэта "что-то сказала" и вернула трубку Вениамину.Когда видео показали поэту, он был в восторге, отметил Вениамин.По словам Смехова, он теперь напоминает эту историю Примадонне при встрече, отмечая, что сам Окуджава заказал ее "на бис".Ранее Максим Галкин вспомнил о ссоре Пугачевой с Моисеевым.

https://ria.ru/20211216/topuriya-1764102148.html

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знаменитости, алла пугачева, булат окуджава, вениамин смехов, шоу-бизнес