https://ria.ru/20211222/galkin-1764951365.html

"Алла была в ярости": Галкин вспомнил о ссоре Пугачевой и Моисеева

"Алла была в ярости": Галкин вспомнил о ссоре Пугачевой и Моисеева - РИА Новости, 22.12.2021

"Алла была в ярости": Галкин вспомнил о ссоре Пугачевой и Моисеева

Максим Галкин вспомнил о ссоре Аллы Пугачевой и Бориса Моисеева на "Рождественских встречах". По словам комика, случай произошел около десяти лет назад на... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T17:19

2021-12-22T17:19

2021-12-22T17:19

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Максим Галкин вспомнил о ссоре Аллы Пугачевой и Бориса Моисеева на "Рождественских встречах". По словам комика, случай произошел около десяти лет назад на Украине.Рассказывая историю, Галкин отметил, что Примадонна всегда ставила эпатажного артиста в пример другим звездам.В YouTube-шоу "Я себя знаю!" Галкин отметил, что Моисеев должен был исполнять серьезную песню "Исповедь", которая не очень подходила под его привычный раскрепощенный образ. После первого трагичного куплета, по словам комика, на сцене появился канат, по которому спустился полуголый гимнаст в рейтузах и устроил "пилон-шоу".Алла Борисовна была удивлена оформлением номера и попросила убрать гимнаста из постановки – "передать" его в номер Светлане Лободе. Однако, во время выступления певицы канат на сцене появился, а гимнаст – нет.После инцидента артисты смогли примириться. Недавно стало известно, что Примадонна часто звонит Моисееву после инсульта и интересуется его здоровьем, а также отправляет шоумену домашние котлеты.

https://ria.ru/20211123/moiseev-1760402108.html

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знаменитости, алла пугачева, максим галкин, борис моисеев, шоу-бизнес