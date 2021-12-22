"Алла была в ярости": Галкин вспомнил о ссоре Пугачевой и Моисеева
Галкин вспомнил о ссоре Пугачевой и Моисеева на "Рождественских встречах"
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Максим Галкин вспомнил о ссоре Аллы Пугачевой и Бориса Моисеева на "Рождественских встречах". По словам комика, случай произошел около десяти лет назад на Украине.
Рассказывая историю, Галкин отметил, что Примадонна всегда ставила эпатажного артиста в пример другим звездам.
"Это мой ученик, он давно уже в "Рождественских встречах" – он был одним из первых. Посмотрите, как он вовремя приходит на репетиции", – повторил слова Пугачевой Максим.
В YouTube-шоу "Я себя знаю!" Галкин отметил, что Моисеев должен был исполнять серьезную песню "Исповедь", которая не очень подходила под его привычный раскрепощенный образ. После первого трагичного куплета, по словам комика, на сцене появился канат, по которому спустился полуголый гимнаст в рейтузах и устроил "пилон-шоу".
Алла Борисовна была удивлена оформлением номера и попросила убрать гимнаста из постановки – "передать" его в номер Светлане Лободе. Однако, во время выступления певицы канат на сцене появился, а гимнаст – нет.
"Сказать, что Алла была в ярости – не сказать ничего. Это было воспринято, как саботаж. Как будто гимнаст специально не спустился. <…> Мне рассказывали предыдущие мужья Аллы, что такое бывает. У нас "душа в душу", у нас такого не бывает никогда. А вот тогда я понял, как бывает. Она идет и из-за кулис – буря! "Где он? Я сейчас устрою!" – кричит она", – рассказал Галкин.
После инцидента артисты смогли примириться. Недавно стало известно, что Примадонна часто звонит Моисееву после инсульта и интересуется его здоровьем, а также отправляет шоумену домашние котлеты.
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