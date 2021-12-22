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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211222/galkin-1764951365.html
"Алла была в ярости": Галкин вспомнил о ссоре Пугачевой и Моисеева
"Алла была в ярости": Галкин вспомнил о ссоре Пугачевой и Моисеева - РИА Новости, 22.12.2021
"Алла была в ярости": Галкин вспомнил о ссоре Пугачевой и Моисеева
Максим Галкин вспомнил о ссоре Аллы Пугачевой и Бориса Моисеева на "Рождественских встречах". По словам комика, случай произошел около десяти лет назад на... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:19
2021-12-22T17:19
шоубиз
знаменитости
алла пугачева
максим галкин
борис моисеев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Максим Галкин вспомнил о ссоре Аллы Пугачевой и Бориса Моисеева на "Рождественских встречах". По словам комика, случай произошел около десяти лет назад на Украине.Рассказывая историю, Галкин отметил, что Примадонна всегда ставила эпатажного артиста в пример другим звездам.В YouTube-шоу "Я себя знаю!" Галкин отметил, что Моисеев должен был исполнять серьезную песню "Исповедь", которая не очень подходила под его привычный раскрепощенный образ. После первого трагичного куплета, по словам комика, на сцене появился канат, по которому спустился полуголый гимнаст в рейтузах и устроил "пилон-шоу".Алла Борисовна была удивлена оформлением номера и попросила убрать гимнаста из постановки – "передать" его в номер Светлане Лободе. Однако, во время выступления певицы канат на сцене появился, а гимнаст – нет.После инцидента артисты смогли примириться. Недавно стало известно, что Примадонна часто звонит Моисееву после инсульта и интересуется его здоровьем, а также отправляет шоумену домашние котлеты.
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знаменитости, алла пугачева, максим галкин, борис моисеев, шоу-бизнес
17:19 22.12.2021
 
"Алла была в ярости": Галкин вспомнил о ссоре Пугачевой и Моисеева

Галкин вспомнил о ссоре Пугачевой и Моисеева на "Рождественских встречах"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМаксим Галкин
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Максим Галкин вспомнил о ссоре Аллы Пугачевой и Бориса Моисеева на "Рождественских встречах". По словам комика, случай произошел около десяти лет назад на Украине.
Рассказывая историю, Галкин отметил, что Примадонна всегда ставила эпатажного артиста в пример другим звездам.

"Это мой ученик, он давно уже в "Рождественских встречах" – он был одним из первых. Посмотрите, как он вовремя приходит на репетиции", – повторил слова Пугачевой Максим.

В YouTube-шоу "Я себя знаю!" Галкин отметил, что Моисеев должен был исполнять серьезную песню "Исповедь", которая не очень подходила под его привычный раскрепощенный образ. После первого трагичного куплета, по словам комика, на сцене появился канат, по которому спустился полуголый гимнаст в рейтузах и устроил "пилон-шоу".
Алла Борисовна была удивлена оформлением номера и попросила убрать гимнаста из постановки – "передать" его в номер Светлане Лободе. Однако, во время выступления певицы канат на сцене появился, а гимнаст – нет.

"Сказать, что Алла была в ярости – не сказать ничего. Это было воспринято, как саботаж. Как будто гимнаст специально не спустился. <…> Мне рассказывали предыдущие мужья Аллы, что такое бывает. У нас "душа в душу", у нас такого не бывает никогда. А вот тогда я понял, как бывает. Она идет и из-за кулис – буря! "Где он? Я сейчас устрою!" – кричит она", – рассказал Галкин.

После инцидента артисты смогли примириться. Недавно стало известно, что Примадонна часто звонит Моисееву после инсульта и интересуется его здоровьем, а также отправляет шоумену домашние котлеты.
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