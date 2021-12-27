https://ria.ru/20211227/sk-1765700940.html

Дело о гибели мальчика под трактором в Новосибирской области дошло до суда

Дело о гибели мальчика под трактором в Новосибирской области дошло до суда - РИА Новости, 27.12.2021

Дело о гибели мальчика под трактором в Новосибирской области дошло до суда

Следственный комитет РФ направил в суд дело о гибели мальчика под трактором в Новосибирской области, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T17:45

2021-12-27T17:45

2021-12-27T17:45

происшествия

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ направил в суд дело о гибели мальчика под трактором в Новосибирской области, сообщается на сайте ведомства.По данным СК РФ, 26 августа мужчина, управляя трактором, косил траву на обочине дороги в городе Карасуке и наехал на мальчика, он погиб на месте. Расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате СК.Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.Отмечается, что вину в совершении преступления 56-летний мужчина признал частично.

https://ria.ru/20211205/serpukhov-1762261961.html

новосибирская область

россия

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происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), россия