https://ria.ru/20211227/sk-1765667128.html

В Новосибирской области дело экс-замминистра транспорта дошло до суда

В Новосибирской области дело экс-замминистра транспорта дошло до суда - РИА Новости, 27.12.2021

В Новосибирской области дело экс-замминистра транспорта дошло до суда

Следователи Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра транспорта Новосибирской... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:43

2021-12-27T14:43

2021-12-27T14:43

происшествия

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

жкх

россия

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НОВОСИБИРСК, 27 дек – РИА Новости. Следователи Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого и начальника теруправления автодорог Михаила Чуманова, сообщил в понедельник замруководителя управления Владимир Ануфриев."В настоящее время Ставицкий и Чуманов знакомятся с материалами уголовного дела. Расследование закончено. Чуманов обвиняется в получении ряда взяток, связанных с оказанием содействия, в том числе незаконного, в строительстве и ремонте дорог, а замминистра Ставицкий обвиняется в том, что свой автомобиль зарегистрировал на подставное лицо и под видом сдачи автомобиля в аренду получал арендную плату, то есть возмещал понесенные затраты на приобретение этого автомобиля", - рассказал он.Следователи считают, что доказательств достаточно для направления уголовного дела в суд, в следственном управлении надеются, что в ближайшее время дело поступит в суд."В отдельное производство с направлением дела в суд выделено уголовное дело в отношении соучастников – посредников в получении взяток и взяткодатели. Один из предпринимателей-взяткодатель активно способствовал нашей работе – изобличал соучастников и рассказывал о неизвестных нам фактах в рамках досудебного соглашения. По статье за дачу взятки в особо крупном размере, где уголовная ответственность предусмотрена от 8 до 15 лет лишения свободы, он получил два года", - сообщил Ануфриев.По данным СК, с марта по октябрь 2019 года Ставицкий для обогащения предложил начальнику подведомственного учреждения "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" (ТУАД) Михаилу Чуманову регулярно передавать ему взятки в виде денег и незаконного оказания имущественных услуг. За это, пояснили в СК, замминистра обещал способствовать главе ТУАД получению дополнительного бюджетного финансирования организации и установлении ему максимальных надбавок и иных дополнительных выплат к зарплате.По данным СК, Чуманов согласился и с октября 2019 года по декабрь 2020 года передал Ставицкому взятки в размере более 1,5 миллиона рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Новосибирской области. С декабря 2020 года Чуманов содержится под стражей в рамках ранее возбужденного уголовного дела о коррупции в отношении него, его брата и двоих представителей коммерческих организаций. По данным СК, с августа по декабрь 2020 года начальник казенного учреждения лично и через брата получил от двоих представителей коммерческих организаций взятки - 100 тысяч и 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211227/eks-deputat-1765627814.html

https://ria.ru/20211224/moshennichestvo-1765421360.html

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происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), жкх, россия