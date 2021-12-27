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Житель Кузбасса получил шесть лет колонии за развращение ребенка

Житель Кузбасса получил шесть лет колонии за развращение ребенка - РИА Новости, 27.12.2021

Житель Кузбасса получил шесть лет колонии за развращение ребенка

Житель Кемеровской области получил 6 лет колонии строгого режима за общение с десятилетней девочкой на интимные темы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:57

2021-12-27T12:57

2021-12-27T12:57

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КЕМЕРОВО, 27 дек – РИА Новости. Житель Кемеровской области получил 6 лет колонии строгого режима за общение с десятилетней девочкой на интимные темы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летнему жителю одного из городов области. Уточняется, что молодой человек признан виновным в совершении преступления по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)."Следствием и судом установлено, что осужденный со своей страницы в социальной сети вел переписку с девочкой из другого региона. Зная, что ей еще только 10 лет, он стал общаться с ней на интимные темы. Осужденный отправлял ребенку свои фотографии интимного характера", – сообщает ведомство.Уточняется, что преступная деятельность подозреваемого была выявлена сотрудниками полиции осенью 2020 года. Отмечается, что осужденный со следствием сотрудничал, вину признал.В рамках расследования уголовного дела ему проведена психолого-психиатрическая экспертиза, установившая, что психических заболеваний он не имеет и полностью отдавал отчет своим действиям. Также по переписке проведены лингвистические исследования, показавшие, что она имеет признаки сексуальной направленности. В ходе предварительного следствия в органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления."Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211209/trener-1762968749.html

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происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), россия