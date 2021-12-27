https://ria.ru/20211227/sk-1765601044.html

На Алтае заведующую детсадом и воспитателей осудили за жестокость к детям

На Алтае заведующую детсадом и воспитателей осудили за жестокость к детям - РИА Новости, 27.12.2021

На Алтае заведующую детсадом и воспитателей осудили за жестокость к детям

Заведующую и воспитательниц частного детского сада Барнаула осудили на условные сроки за истязание детей, пострадали 15 малышей, которых били и запирали в... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T09:45

2021-12-27T09:45

2021-12-27T09:45

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БАРНАУЛ, 27 дек - РИА Новости. Заведующую и воспитательниц частного детского сада Барнаула осудили на условные сроки за истязание детей, пострадали 15 малышей, которых били и запирали в темном помещении, сообщают в СУСК по Алтайскому краю."Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших заведующей и 4 воспитателей негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка – Детский сад "HAPPY BABY". Они в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п."б" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), п.п. "а,г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.Установлено, что в 2017-2018 годах работники частного детского сада при осуществлении своих обязанностей в отношении 15 воспитанников применяли насилие."Дети в возрасте от 2 до 7 лет якобы в воспитательных целях подвергались толчкам. Их били руками и различными предметами, закрывали одних в затемненных помещениях. О преступлениях, совершаемых в отношении несовершеннолетних, стало известно после того, как один из родителей пришел во внеурочное время в детский сад и увидел применяемое насилие в отношении своего ребенка", - уточняют в ведомстве.В ходе следствия были изъяты записи с камер видео наблюдения и установлены десятки эпизодов истязания детей."Суд назначил бывшей заведующей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно… четырем воспитателям, с учетом роли каждой из осужденных, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет лишения свободы условно… судом удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении вреда. Приговор суда не вступил", - говорится в сообщении.Ранее условный срок получила директор этого детсада Елена Воротникова, которая совместно с бывшим представителем губернатора Алтайского края в законодательном собрании Стеллой Штань устроила аферу при оформлении помещения под детсад. Штань также получила условный срок за мошенничество.

https://ria.ru/20211222/shkola-1764849085.html

https://ria.ru/20211219/poschechina-1764425164.html

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происшествия, барнаул, алтайский край, россия