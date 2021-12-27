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В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев - РИА Новости, 27.12.2021
В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
США и союзные им силы удерживают в лагере "Эль-Холь" на севере Сирии более 57 тысяч человек, включая 30 тысяч детей, заявил сирийский министр иностранных дел... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T23:25
2021-12-27T23:25
2021-12-27T23:25
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БЕЙРУТ, 27 дек - РИА Новости. США и союзные им силы удерживают в лагере "Эль-Холь" на севере Сирии более 57 тысяч человек, включая 30 тысяч детей, заявил сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад."Более 57 тысяч граждан США удерживают в лагере беженцев "Эль-Холь", включая 30 тысяч детей", - сказал Микдад в интервью сирийскому государственному телеканалу "Сурия".По его словам, Дамаск требует от европейских стран способствовать возвращению своих граждан, которые находятся в лагерях на территории Сирии, "но они не хотят этого делать".Министр отметил, что Сирия делает все возможное, чтобы обеспечить достойное возвращение соотечественников домой, однако страны Запада делают все возможное, чтобы этому воспрепятствовать.
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в мире, сша, дамаск (город), сирия
В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
МИД САР: США удерживают более 57 тысяч человек в лагере беженцев на севере Сирии