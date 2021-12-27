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Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в САР
Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в САР - РИА Новости, 27.12.2021
Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в САР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Фейсал Микдад обсудили по телефону ситуацию в САР и продвижение комплексного политического... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T18:43
2021-12-27T18:59
в мире
мид сирии
россия
сирия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
фейсал микдад
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Фейсал Микдад обсудили по телефону ситуацию в САР и продвижение комплексного политического урегулирования, сообщил МИД РФ.Уточняется, что телефонный разговор состоялся в понедельник по просьбе сирийской стороны."Министры обсудили развитие ситуации в САР и вокруг нее с акцентом на необходимость продвижения комплексного политического урегулирования", - говорится в сообщении.Стороны также рассмотрели итоги завершившейся 22 декабря в Нур-Султане 17-й Международной встречи по Сирии в "Астанинском формате", а также вопросы организации планируемого в январе 2022 года 7-го заседания межсирийского Конституционного комитета в Женеве. "С российской стороны подчеркивалась важность поддержания ритмичной и плодотворной работы по подготовке конституционной реформы в рамках этого межсирийского форума", - добавили в МИД.Лавров также подтвердил приверженность России продолжению усилий в интересах достижения целей, закрепленных в резолюции 2254 СБ ООН, включая обеспечение суверенитета, территориальной целостности и независимости САР.Кроме того, Лавров и глава МИД Сирии обменялись мнениями о ходе выполнения резолюции 2585 СБ ООН о продлении действия трансграничного механизма гуманитарных поставок в САР, стороны отметили обоюдный настрой продолжать координации подходов двух стран на этом направлении.Помимо этого, был рассмотрен ряд текущих вопросов российско-сирийского сотрудничества, включая подготовку планируемого визита Микдада в Москву.
https://ria.ru/20211223/gumpomosch-1765205889.html
https://ria.ru/20211225/siriya-1765434463.html
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в мире, мид сирии, россия, сирия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, фейсал микдад
18:43 27.12.2021 (обновлено: 18:59 27.12.2021)
 
Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в САР

Лавров и глава МИД Сирии Микдад обсудили по телефону ситуацию в САР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Фейсал Микдад обсудили по телефону ситуацию в САР и продвижение комплексного политического урегулирования, сообщил МИД РФ.
Уточняется, что телефонный разговор состоялся в понедельник по просьбе сирийской стороны.
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"Министры обсудили развитие ситуации в САР и вокруг нее с акцентом на необходимость продвижения комплексного политического урегулирования", - говорится в сообщении.
Стороны также рассмотрели итоги завершившейся 22 декабря в Нур-Султане 17-й Международной встречи по Сирии в "Астанинском формате", а также вопросы организации планируемого в январе 2022 года 7-го заседания межсирийского Конституционного комитета в Женеве. "С российской стороны подчеркивалась важность поддержания ритмичной и плодотворной работы по подготовке конституционной реформы в рамках этого межсирийского форума", - добавили в МИД.
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Лавров также подтвердил приверженность России продолжению усилий в интересах достижения целей, закрепленных в резолюции 2254 СБ ООН, включая обеспечение суверенитета, территориальной целостности и независимости САР.
Кроме того, Лавров и глава МИД Сирии обменялись мнениями о ходе выполнения резолюции 2585 СБ ООН о продлении действия трансграничного механизма гуманитарных поставок в САР, стороны отметили обоюдный настрой продолжать координации подходов двух стран на этом направлении.
Помимо этого, был рассмотрен ряд текущих вопросов российско-сирийского сотрудничества, включая подготовку планируемого визита Микдада в Москву.
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В миреМИД СирииРоссияСирияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровФейсал Микдад
 
 
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