https://ria.ru/20211227/siriya-1765711191.html

Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в САР

Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в САР - РИА Новости, 27.12.2021

Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в САР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Фейсал Микдад обсудили по телефону ситуацию в САР и продвижение комплексного политического... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T18:43

2021-12-27T18:43

2021-12-27T18:59

в мире

мид сирии

россия

сирия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

фейсал микдад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760399857_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af170700452ebc8300bca94db19ae1cd.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Фейсал Микдад обсудили по телефону ситуацию в САР и продвижение комплексного политического урегулирования, сообщил МИД РФ.Уточняется, что телефонный разговор состоялся в понедельник по просьбе сирийской стороны."Министры обсудили развитие ситуации в САР и вокруг нее с акцентом на необходимость продвижения комплексного политического урегулирования", - говорится в сообщении.Стороны также рассмотрели итоги завершившейся 22 декабря в Нур-Султане 17-й Международной встречи по Сирии в "Астанинском формате", а также вопросы организации планируемого в январе 2022 года 7-го заседания межсирийского Конституционного комитета в Женеве. "С российской стороны подчеркивалась важность поддержания ритмичной и плодотворной работы по подготовке конституционной реформы в рамках этого межсирийского форума", - добавили в МИД.Лавров также подтвердил приверженность России продолжению усилий в интересах достижения целей, закрепленных в резолюции 2254 СБ ООН, включая обеспечение суверенитета, территориальной целостности и независимости САР.Кроме того, Лавров и глава МИД Сирии обменялись мнениями о ходе выполнения резолюции 2585 СБ ООН о продлении действия трансграничного механизма гуманитарных поставок в САР, стороны отметили обоюдный настрой продолжать координации подходов двух стран на этом направлении.Помимо этого, был рассмотрен ряд текущих вопросов российско-сирийского сотрудничества, включая подготовку планируемого визита Микдада в Москву.

https://ria.ru/20211223/gumpomosch-1765205889.html

https://ria.ru/20211225/siriya-1765434463.html

https://ria.ru/20211223/vaktsina-1765211538.html

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мид сирии, россия, сирия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, фейсал микдад