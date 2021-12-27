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Туризм
https://ria.ru/20211227/shtrafy-1765638480.html
Не сдавших ПЦР-тесты после поездок москвичей оштрафовали на 28 миллионов
Не сдавших ПЦР-тесты после поездок москвичей оштрафовали на 28 миллионов - РИА Новости, 27.12.2021
Не сдавших ПЦР-тесты после поездок москвичей оштрафовали на 28 миллионов
Москвичам, которые вернулись из зарубежных стран и не внесли результаты ПЦР-тестов на единый портал, назначены штрафы на общую сумму более 28 миллионов рублей,... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T13:46
2021-12-27T13:46
туризм
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
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туризм
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Москвичам, которые вернулись из зарубежных стран и не внесли результаты ПЦР-тестов на единый портал, назначены штрафы на общую сумму более 28 миллионов рублей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице."С 1 августа 2020 года Управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не прошедшим тестирование на COVID-19 на ЕПГУ, направлено 9781 уведомление о явке для составления протокола об административном правонарушении", — говорится в сообщении.Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если эти нарушения повлекут причинение вреда здоровью других людей, то его размер составит уже от 150 тысяч до 300 тысяч рублей."По результатам рассмотренных судами дел, 2234 гражданам присуждены штрафы на сумму 28 миллионов 155 тысяч 500 рублей", — говорится в сообщении.Напомним, граждане РФ, прибывшие из-за рубежа, должны в течение трех суток сдать ПЦР-тест на COVID-19 и в течение четырех — разместить информацию в Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), а также до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту проживания. При наличии сертификата о вакцинации сроком не более года или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании ПЦР не требуется.
https://ria.ru/20211227/puteshestviya-1765596090.html
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, пцр-тест
13:46 27.12.2021
 
Не сдавших ПЦР-тесты после поездок москвичей оштрафовали на 28 миллионов

Москвичей, не загрузивших результаты ПЦР по приезде в Россию, оштрафовали на 28 миллионов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДевушка во время ПЦР-теста на COVID-19
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Москвичам, которые вернулись из зарубежных стран и не внесли результаты ПЦР-тестов на единый портал, назначены штрафы на общую сумму более 28 миллионов рублей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.
"С 1 августа 2020 года Управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не прошедшим тестирование на COVID-19 на ЕПГУ, направлено 9781 уведомление о явке для составления протокола об административном правонарушении", — говорится в сообщении.
Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если эти нарушения повлекут причинение вреда здоровью других людей, то его размер составит уже от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.
"По результатам рассмотренных судами дел, 2234 гражданам присуждены штрафы на сумму 28 миллионов 155 тысяч 500 рублей", — говорится в сообщении.
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Напомним, граждане РФ, прибывшие из-за рубежа, должны в течение трех суток сдать ПЦР-тест на COVID-19 и в течение четырех — разместить информацию в Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), а также до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту проживания.
При наличии сертификата о вакцинации сроком не более года или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании ПЦР не требуется.
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