https://ria.ru/20211227/sboy-1765728386.html

В работе Telegram произошел глобальный сбой

В работе Telegram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 27.12.2021

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T20:43

2021-12-27T20:43

2021-12-27T21:21

технологии

нидерланды

польша

telegram (приложение)

россия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.По состоянию на 20:18 мск поступило 789 жалоб: 45 процентов пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 36 процентов испытывают проблемы с отправкой сообщений, еще 19 процентов не могут подключиться к серверу.Жалобы поступают из России, Украины, Польши, Нидерландов и других стран.В последний сбои в работе популярного мессенджера фиксировались в начале декабря.

https://ria.ru/20211126/telegram-1760982920.html

нидерланды

польша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, нидерланды, польша, telegram (приложение), россия