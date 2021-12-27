https://ria.ru/20211227/sboy-1765728386.html
В работе Telegram произошел глобальный сбой
В работе Telegram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 27.12.2021
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T20:43
2021-12-27T20:43
2021-12-27T21:21
технологии
нидерланды
польша
telegram (приложение)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.По состоянию на 20:18 мск поступило 789 жалоб: 45 процентов пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 36 процентов испытывают проблемы с отправкой сообщений, еще 19 процентов не могут подключиться к серверу.Жалобы поступают из России, Украины, Польши, Нидерландов и других стран.В последний сбои в работе популярного мессенджера фиксировались в начале декабря.
https://ria.ru/20211126/telegram-1760982920.html
нидерланды
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, нидерланды, польша, telegram (приложение), россия
20:43 27.12.2021 (обновлено: 21:21 27.12.2021)
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Downdetector: пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе