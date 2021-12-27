https://ria.ru/20211227/sberbank-1765743580.html

Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов

Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов - РИА Новости, 27.12.2021

Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов

Сбербанк устранил сбой в работе своего приложения, клиенты могли испытывать с ним сложности в течение непродолжительного времени, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T23:30

2021-12-27T23:30

2021-12-27T23:30

технологии

сбербанк россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737544608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_873e8b6b4e005dabd4164d147f8b29b5.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сбербанк устранил сбой в работе своего приложения, клиенты могли испытывать с ним сложности в течение непродолжительного времени, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Ранее пользователи Сбербанка в России сообщили о сбое в работе интернет-сервисов и мобильного приложения банка, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По состоянию на 22.30 мск была зафиксирована 851 жалоба. По данным портала, сбои наблюдались в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге и других городах."В течение непродолжительного времени некоторые наши клиенты могли испытывать трудности при обращении к нашему приложению, сотрудники банка оперативно устранили затруднения, сейчас абсолютно все наши сервисы работают штатно. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211227/sboy-1765728386.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сбербанк россии