https://ria.ru/20211227/sberbank-1765743580.html
Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов - РИА Новости, 27.12.2021
Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
Сбербанк устранил сбой в работе своего приложения, клиенты могли испытывать с ним сложности в течение непродолжительного времени, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T23:30
2021-12-27T23:30
2021-12-27T23:30
технологии
сбербанк россии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сбербанк устранил сбой в работе своего приложения, клиенты могли испытывать с ним сложности в течение непродолжительного времени, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Ранее пользователи Сбербанка в России сообщили о сбое в работе интернет-сервисов и мобильного приложения банка, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По состоянию на 22.30 мск была зафиксирована 851 жалоба. По данным портала, сбои наблюдались в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге и других городах."В течение непродолжительного времени некоторые наши клиенты могли испытывать трудности при обращении к нашему приложению, сотрудники банка оперативно устранили затруднения, сейчас абсолютно все наши сервисы работают штатно. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211227/sboy-1765728386.html
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технологии, сбербанк россии
Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
Сбербанк устранил сбой в работе мобильного приложения