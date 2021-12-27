https://ria.ru/20211227/sberbank-1765742160.html

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 27.12.2021

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

Пользователи Сбербанка в России сообщают в понедельник о сбое в работе интернет-сервисов и мобильного приложения банка, следует из данных на сайте Downdetector, РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T23:06

2021-12-27T23:06

2021-12-27T23:06

технологии

сбербанк россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577882107_0:132:2479:1526_1920x0_80_0_0_6121aa7dde6d0c787d70b0e1cd08a273.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пользователи Сбербанка в России сообщают в понедельник о сбое в работе интернет-сервисов и мобильного приложения банка, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 22.30 мск зафиксирована 851 жалоба. По данным портала, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге и других городах.Больше всего жалоб поступает на мобильный банкинг (40%), онлайн-банкинг (24%).

https://ria.ru/20211227/sboy-1765728386.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сбербанк россии, россия