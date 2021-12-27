https://ria.ru/20211227/sberbank-1765742160.html
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 27.12.2021
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
Пользователи Сбербанка в России сообщают в понедельник о сбое в работе интернет-сервисов и мобильного приложения банка, следует из данных на сайте Downdetector, РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T23:06
2021-12-27T23:06
2021-12-27T23:06
технологии
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пользователи Сбербанка в России сообщают в понедельник о сбое в работе интернет-сервисов и мобильного приложения банка, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 22.30 мск зафиксирована 851 жалоба. По данным портала, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге и других городах.Больше всего жалоб поступает на мобильный банкинг (40%), онлайн-банкинг (24%).
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технологии, сбербанк россии, россия
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
Downdetector: часть клиентов может столкнуться со сбоем при работе мобильного приложения