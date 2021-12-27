https://ria.ru/20211227/sanktsii-1765642022.html

Россия не будет просить об отмене санкций, заявил Лавров

Россия не будет просить об отмене санкций, заявил Лавров - РИА Новости, 27.12.2021

Россия не будет просить об отмене санкций, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни перед кем унижаться и просить об отмене санкций. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:48

2021-12-27T12:48

2021-12-27T13:01

сергей лавров

в мире

сша

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни перед кем унижаться и просить об отмене санкций.Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на источник в администрации американского президента, что США в случае обострения на Украине рассматривают возможность ограничения импорта смартфонов, автозапчастей, основных компонентов самолетов в РФ.Отношения РФ и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и ситуации вокруг Крыма. ЕС ввел санкции против Москвы. Они действуют уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

https://ria.ru/20211227/nato-1765634978.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, в мире, сша, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции, россия