https://ria.ru/20211227/sanktsii-1765642022.html
Россия не будет просить об отмене санкций, заявил Лавров
Россия не будет просить об отмене санкций, заявил Лавров - РИА Новости, 27.12.2021
Россия не будет просить об отмене санкций, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни перед кем унижаться и просить об отмене санкций. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:48
2021-12-27T12:48
2021-12-27T13:01
сергей лавров
в мире
сша
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни перед кем унижаться и просить об отмене санкций.Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на источник в администрации американского президента, что США в случае обострения на Украине рассматривают возможность ограничения импорта смартфонов, автозапчастей, основных компонентов самолетов в РФ.Отношения РФ и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и ситуации вокруг Крыма. ЕС ввел санкции против Москвы. Они действуют уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.
https://ria.ru/20211227/nato-1765634978.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_377:0:3106:2047_1920x0_80_0_0_1cd56ad4555d527ac6ce6f5462b65c19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире, сша, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции, россия
12:48 27.12.2021 (обновлено: 13:01 27.12.2021)
Россия не будет просить об отмене санкций, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не будет ни перед кем унижаться и просить об отмене санкций