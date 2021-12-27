https://ria.ru/20211227/sanktsii-1765641080.html

Лавров заявил, что не верит в небывалые санкции против России

Лавров заявил, что не верит в небывалые санкции против России - РИА Новости, 27.12.2021

Лавров заявил, что не верит в небывалые санкции против России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не верит в реализацию сценариев, при которых против России вводятся небывалые санкции, включая полное отрезание страны от РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:46

2021-12-27T12:46

2021-12-27T12:58

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не верит в реализацию сценариев, при которых против России вводятся небывалые санкции, включая полное отрезание страны от Запада, запрет гражданам на путешествия и так далее."Убежден, что даже если этот фантастический для меня сценарий материализуется в той или иной степени, - что он на сто процентов материализуется, я не верю, - но в той или иной степени, смею вас заверить - мы найдем ответ", - сказал он в интервью YouTube-каналу "Соловьев LIVE"."Что мы станем "осажденной крепостью"? Я уверен, что это абсолютно отсутствует в планах российского руководства", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211227/pretenzii-1765643980.html

россия

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сергей лавров, россия