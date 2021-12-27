https://ria.ru/20211227/sanktsii-1765601896.html

В МИД ответили на вопрос о введении санкций против военных Мьянмы

В МИД ответили на вопрос о введении санкций против военных Мьянмы - РИА Новости, 27.12.2021

В МИД ответили на вопрос о введении санкций против военных Мьянмы

Вопрос введения санкций против военного руководства Мьянмы не стоит сейчас в повестке дня Совбеза ООН, перспективы у таких предложений не будет, заявил в... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T09:50

2021-12-27T09:50

2021-12-27T10:04

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вопрос введения санкций против военного руководства Мьянмы не стоит сейчас в повестке дня Совбеза ООН, перспективы у таких предложений не будет, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев."Вопрос введения санкций в отношении Мьянмы не стоит в повестке дня Совета Безопасности ООН. Не можем наверняка знать, отказались ли от этой идеи западные страны, но в ходе обсуждения в Совете ситуации в Мьянме мы вместе с китайскими партнерами ясно даем понять, что ограничительные меры не стали бы адекватным решением в условиях отсутствия угрозы миру и безопасности. Перспективы у санкционных предложений нет", - сказал Ильичев.По его словам, в Москве не видят "альтернативы национальному диалогу, которому в случае заинтересованности самих мьянманцев можно было бы оказать содействие". "На наш взгляд, хорошим потенциалом в посредническом плане обладает АСЕАН", - пояснил высокопоставленный дипломат.Он добавил, что позиция Россия относительно односторонних санкций остается неизменной: их применение идет вразрез с нормами международного права и Уставом ООН, подрывает прерогативы ее Совета Безопасности."К тому же многолетние односторонние рестрикции против военных Мьянмы доказали свою полную неэффективность", - заключил Ильичев.Мьянманские военные пришли к власти в стране 1 февраля, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали 1 февраля гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы. Ежедневно в Мьянме происходят десятки боестолкновений антиправительственных боевых групп с правительственными войсками, взрывов самодельных взрывных устройств, вооруженных нападений на военных и представителей назначенной ими гражданской администрации.Интервью директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева >>

https://ria.ru/20211222/myanma-1764836587.html

https://ria.ru/20211210/sanktsii-1763200441.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/1763640208.html

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