https://ria.ru/20211227/sandu-1765741915.html

Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО

Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО - РИА Новости, 27.12.2021

Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что конституция страны исключает вступление республики в НАТО, а менять основной закон страны пока никто не планирует. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T23:03

2021-12-27T23:03

2021-12-27T23:03

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КИШИНЕВ, 27 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что конституция страны исключает вступление республики в НАТО, а менять основной закон страны пока никто не планирует.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации."В конституции Молдавии прописано, что мы нейтральная страна, никто не менял конституцию, нет подобных инициатив, мы ни для кого не представляем никакой военной угрозы, хотим, чтобы ситуация развивалась мирно", - заявила Санду в эфире телеканала Pro TV, отвечая на вопрос, может ли Молдавия вступить в НАТО.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения против вступления Молдавии в альянс.

https://ria.ru/20210222/moldaviya-1598554645.html

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в мире, сша, молдавия, нато, майя санду, россия