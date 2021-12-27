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Санду обозначила два пути для Молдавии
Санду обозначила два пути для Молдавии - РИА Новости, 27.12.2021
Санду обозначила два пути для Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика в будущем вполне может стать частью Евросоюза, но при этом хочет сохранить конструктивные отношения с... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T22:53
2021-12-27T22:53
в мире
молдавия
евросоюз
майя санду
россия
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КИШИНЕВ, 27 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика в будущем вполне может стать частью Евросоюза, но при этом хочет сохранить конструктивные отношения с Россией.Вице-премьер республики, глава МИД Николай Попеску в начале декабря выразил надежду, что страна "интегрируется в Евросоюз в ближайшее время". Санду полагает, что у республики нет других вариантов кроме евроинтеграции."Я думаю, что Молдавия может стать членом Европейского Союза – это вполне реально. Многое зависит от нас, от того, как мы будем реализовывать реформы", - заявила президент Молдавии в эфире телеканала Pro TV.По ее словам, многое также зависит от ситуации в регионе, поскольку республике для развития необходимы мир и покой. Она добавила, что пока страна развивает двусторонние отношения с различными странами-членами ЕС. Санду полагает, что ее многочисленные визиты в Евросоюз также идут на пользу евроинтеграции Молдавии."Мы рассчитываем, что другие страны будут уважать наши стремления. Тот факт, что мы хотим развивать отношения с ЕС, не значит, что у нас не может быть конструктивного диалога с Россией, есть страны ЕС, у которых хорошие отношения с РФ", - добавила президент.Правительство Молдавии в 2014 году подписало в Брюсселе Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, окончательно оно вступило в силу в 2015 году. Президент Санду и правительство премьера Натальи Гаврилицы в вопросах внешней политики придерживаются курса на европейскую интеграцию.
https://ria.ru/20211218/posol-1764375530.html
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в мире, молдавия, евросоюз, майя санду, россия
22:53 27.12.2021
 
Санду обозначила два пути для Молдавии

Президент Молдавии Санду: хотим стать частью ЕС и сохранить хорошие отношения с Россией

© РИА Новости / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЦеремония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду
Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 27 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика в будущем вполне может стать частью Евросоюза, но при этом хочет сохранить конструктивные отношения с Россией.
Вице-премьер республики, глава МИД Николай Попеску в начале декабря выразил надежду, что страна "интегрируется в Евросоюз в ближайшее время". Санду полагает, что у республики нет других вариантов кроме евроинтеграции.
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Администрация Санду не поддержала призывы выслать российского посла
"Я думаю, что Молдавия может стать членом Европейского Союза – это вполне реально. Многое зависит от нас, от того, как мы будем реализовывать реформы", - заявила президент Молдавии в эфире телеканала Pro TV.
По ее словам, многое также зависит от ситуации в регионе, поскольку республике для развития необходимы мир и покой. Она добавила, что пока страна развивает двусторонние отношения с различными странами-членами ЕС. Санду полагает, что ее многочисленные визиты в Евросоюз также идут на пользу евроинтеграции Молдавии.
"Мы рассчитываем, что другие страны будут уважать наши стремления. Тот факт, что мы хотим развивать отношения с ЕС, не значит, что у нас не может быть конструктивного диалога с Россией, есть страны ЕС, у которых хорошие отношения с РФ", - добавила президент.
Правительство Молдавии в 2014 году подписало в Брюсселе Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, окончательно оно вступило в силу в 2015 году. Президент Санду и правительство премьера Натальи Гаврилицы в вопросах внешней политики придерживаются курса на европейскую интеграцию.
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В миреМолдавияЕвросоюзМайя СандуРоссия
 
 
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