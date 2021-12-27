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https://ria.ru/20211227/samoupravlenie-1765662297.html
Матвиенко назвала задачу законопроекта о местном самоуправлении
Матвиенко назвала задачу законопроекта о местном самоуправлении - РИА Новости, 27.12.2021
Матвиенко назвала задачу законопроекта о местном самоуправлении
Задача закона об организации местного самоуправления – усовершенствовать муниципальные органы управления, чтобы они были дееспособными, эффективными и могли... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:17
2021-12-27T14:17
политика
госдума рф
павел крашенинников
совет федерации рф
валентина матвиенко
андрей клишас
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Задача закона об организации местного самоуправления – усовершенствовать муниципальные органы управления, чтобы они были дееспособными, эффективными и могли решать "земные вопросы" людей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Пока закон обсуждается, есть разные точки зрения, взгляды на него. Его основная задача и цель – усовершенствовать муниципальные органы управления, чтобы они были дееспособными, эффективными, чтобы они могли решать земные вопросы, которые волнуют людей... Речь идет об упорядочивании, об оптимизации, повышении эффективности муниципального управления. Закон будет обсуждаться с субъектами федерации, субъектам будет дано право решать, как укрупнять (некоторые муниципальные органы власти), единой кальки не будет", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.По ее словам, в ряде европейских стран муниципальная власть – это в первую очередь пожарные, медпомощь. "У нас как только муниципалитет – это должности, это зарплаты, это секретарша, это машины. И на содержание этих малоэффективных управленческих структур тратится очень много финансовых средств вместо того, чтоб в детском садике ремонт сделать. Это тоже надо учитывать", - отметила Матвиенко.Спикер СФ добавила, что укрупнение некоторых муниципальных органов власти оправдано, так как в порядка 47% сельских местностей численность населения – менее тысячи человек, а управленческих структур, на содержание которых тратятся деньги, много, но они не могут решать многие вопросы, в том числе, по строительству местных дорог."Речь идет о том, чтобы выстроить систему муниципального управления так... чтобы они реально знали свои полномочия и реально могли их выполнять, то есть на такие маленькие муниципалитеты невозможно возложить ответственность, как например, дорогу построить, пожарное депо – это другой уровень власти", - пояснила она.В декабре в Госдуму внесли законопроект об организации местного самоуправления в РФ. Авторами законопроекта выступили председатели комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Законопроектом закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению.Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед губернатором. Одним из оснований для отставки является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Соответствующую инициативу может выдвинуть глава субъекта.
https://ria.ru/20211102/samoupravlenie-1757339151.html
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политика, госдума рф, павел крашенинников, совет федерации рф, валентина матвиенко, андрей клишас, россия
14:17 27.12.2021
 
Матвиенко назвала задачу законопроекта о местном самоуправлении

Матвиенко: задача проекта о самоуправлении — сделать органы местной власти дееспособными

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Задача закона об организации местного самоуправления – усовершенствовать муниципальные органы управления, чтобы они были дееспособными, эффективными и могли решать "земные вопросы" людей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Пока закон обсуждается, есть разные точки зрения, взгляды на него. Его основная задача и цель – усовершенствовать муниципальные органы управления, чтобы они были дееспособными, эффективными, чтобы они могли решать земные вопросы, которые волнуют людей... Речь идет об упорядочивании, об оптимизации, повышении эффективности муниципального управления. Закон будет обсуждаться с субъектами федерации, субъектам будет дано право решать, как укрупнять (некоторые муниципальные органы власти), единой кальки не будет", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
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По ее словам, в ряде европейских стран муниципальная власть – это в первую очередь пожарные, медпомощь. "У нас как только муниципалитет – это должности, это зарплаты, это секретарша, это машины. И на содержание этих малоэффективных управленческих структур тратится очень много финансовых средств вместо того, чтоб в детском садике ремонт сделать. Это тоже надо учитывать", - отметила Матвиенко.
Спикер СФ добавила, что укрупнение некоторых муниципальных органов власти оправдано, так как в порядка 47% сельских местностей численность населения – менее тысячи человек, а управленческих структур, на содержание которых тратятся деньги, много, но они не могут решать многие вопросы, в том числе, по строительству местных дорог.
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"Речь идет о том, чтобы выстроить систему муниципального управления так... чтобы они реально знали свои полномочия и реально могли их выполнять, то есть на такие маленькие муниципалитеты невозможно возложить ответственность, как например, дорогу построить, пожарное депо – это другой уровень власти", - пояснила она.
В декабре в Госдуму внесли законопроект об организации местного самоуправления в РФ. Авторами законопроекта выступили председатели комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Законопроектом закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению.
Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед губернатором. Одним из оснований для отставки является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Соответствующую инициативу может выдвинуть глава субъекта.
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