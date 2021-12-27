https://ria.ru/20211227/ryabkov-1765616996.html

Для России унизительно следовать ультиматумам Запада, заявил Рябков

Для России унизительно следовать ультиматумам Запада, заявил Рябков - РИА Новости, 27.12.2021

Для России унизительно следовать ультиматумам Запада, заявил Рябков

Запад должен задуматься, что для России может быть унизительно идти навстречу его ультимативным требованиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:21

2021-12-27T11:21

2021-12-27T11:28

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Запад должен задуматься, что для России может быть унизительно идти навстречу его ультимативным требованиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Что касается второй части вашего вопроса, унизительно или нет Западу было бы идти сейчас навстречу России. Я призываю тех, кто рассуждает на эту тему, в том числе публично, задуматься, а унизительно или нет России пойти навстречу тем требованиям, которые в ультимативной форме выдвигает Запад", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211227/bezopasnost-1765615836.html

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сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия