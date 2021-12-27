https://ria.ru/20211227/ryabkov-1765615003.html

Рябков заявил об угрозе нового ракетного кризиса

Рябков заявил об угрозе нового ракетного кризиса - РИА Новости, 27.12.2021

Рябков заявил об угрозе нового ракетного кризиса

Москва подтверждает наличие угрозы нового ракетного кризиса, важно серьезно отнестись к предложениям РФ по гарантиям безопасности, заявил в понедельник замглавы РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:12

2021-12-27T11:12

2021-12-27T11:57

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

москва

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596965640_0:303:3071:2030_1920x0_80_0_0_f122307015d9f82184c0f9e270b1de2e.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва подтверждает наличие угрозы нового ракетного кризиса, важно серьезно отнестись к предложениям РФ по гарантиям безопасности, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, совершенно не сильно. Я сам об этом говорил неоднократно", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, не "сильно" ли его заявление о возможности угрозы повторения ракетного кризиса, подобного Карибскому, в нынешних условиях. При этом он подчеркнул, что Карибский кризис "нельзя воспроизвести в том виде, в каком он случился", в том числе потому, что "человечество, включая Москву и Вашингтон, тоже учится, накоплен опыт в сфере контроля над вооружениями".Рябков 13 декабря в интервью РИА Новости заявил, что действия США и союзников по НАТО наводят на мысль, что они готовятся к повторению печального опыта "Карибского кризиса", но на новой военно-технической базе. Замминистра добавил, что последствия таких шагов трудно предсказуемы и напомнил, что предложение РФ по мораторию на размещение РСМД в Европе остаются пока в силе."Я не хотел бы, чтобы мы разбирали эскалационный сценарий, я считаю, что мы близки к той черте, за которой дипломатия, при всей ее востребованности и навыках, будет играть подчиненную роль. Сейчас, мне кажется, политико-дипломатические средства должны быть применены прежде всего для урегулирования этой ситуации. А как ее урегулировать – мы сказали. И призываем к этому отнестись предельно серьезно, не выискивать в наших предложениях надуманного, чего-то запросного, избыточного", - сказал Рябков в понедельник в интервью изданию "Международная жизнь.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211226/putin-1765552228.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, москва, нато