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Рябков заявил об угрозе нового ракетного кризиса
Рябков заявил об угрозе нового ракетного кризиса - РИА Новости, 27.12.2021
Рябков заявил об угрозе нового ракетного кризиса
Москва подтверждает наличие угрозы нового ракетного кризиса, важно серьезно отнестись к предложениям РФ по гарантиям безопасности, заявил в понедельник замглавы РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:12
2021-12-27T11:57
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
москва
нато
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва подтверждает наличие угрозы нового ракетного кризиса, важно серьезно отнестись к предложениям РФ по гарантиям безопасности, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, совершенно не сильно. Я сам об этом говорил неоднократно", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, не "сильно" ли его заявление о возможности угрозы повторения ракетного кризиса, подобного Карибскому, в нынешних условиях. При этом он подчеркнул, что Карибский кризис "нельзя воспроизвести в том виде, в каком он случился", в том числе потому, что "человечество, включая Москву и Вашингтон, тоже учится, накоплен опыт в сфере контроля над вооружениями".Рябков 13 декабря в интервью РИА Новости заявил, что действия США и союзников по НАТО наводят на мысль, что они готовятся к повторению печального опыта "Карибского кризиса", но на новой военно-технической базе. Замминистра добавил, что последствия таких шагов трудно предсказуемы и напомнил, что предложение РФ по мораторию на размещение РСМД в Европе остаются пока в силе."Я не хотел бы, чтобы мы разбирали эскалационный сценарий, я считаю, что мы близки к той черте, за которой дипломатия, при всей ее востребованности и навыках, будет играть подчиненную роль. Сейчас, мне кажется, политико-дипломатические средства должны быть применены прежде всего для урегулирования этой ситуации. А как ее урегулировать – мы сказали. И призываем к этому отнестись предельно серьезно, не выискивать в наших предложениях надуманного, чего-то запросного, избыточного", - сказал Рябков в понедельник в интервью изданию "Международная жизнь.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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россия
сша
москва
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сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, москва, нато
11:12 27.12.2021 (обновлено: 11:57 27.12.2021)
 
Рябков заявил об угрозе нового ракетного кризиса

Замглавы МИД Рябков: Москва подтверждает серьезность нового ракетного кризиса

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва подтверждает наличие угрозы нового ракетного кризиса, важно серьезно отнестись к предложениям РФ по гарантиям безопасности, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, совершенно не сильно. Я сам об этом говорил неоднократно", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, не "сильно" ли его заявление о возможности угрозы повторения ракетного кризиса, подобного Карибскому, в нынешних условиях. При этом он подчеркнул, что Карибский кризис "нельзя воспроизвести в том виде, в каком он случился", в том числе потому, что "человечество, включая Москву и Вашингтон, тоже учится, накоплен опыт в сфере контроля над вооружениями".
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Рябков 13 декабря в интервью РИА Новости заявил, что действия США и союзников по НАТО наводят на мысль, что они готовятся к повторению печального опыта "Карибского кризиса", но на новой военно-технической базе. Замминистра добавил, что последствия таких шагов трудно предсказуемы и напомнил, что предложение РФ по мораторию на размещение РСМД в Европе остаются пока в силе.
"Я не хотел бы, чтобы мы разбирали эскалационный сценарий, я считаю, что мы близки к той черте, за которой дипломатия, при всей ее востребованности и навыках, будет играть подчиненную роль. Сейчас, мне кажется, политико-дипломатические средства должны быть применены прежде всего для урегулирования этой ситуации. А как ее урегулировать – мы сказали. И призываем к этому отнестись предельно серьезно, не выискивать в наших предложениях надуманного, чего-то запросного, избыточного", - сказал Рябков в понедельник в интервью изданию "Международная жизнь.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
 
Сергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАМоскваНАТО
 
 
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